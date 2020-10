Majka učenika koji ne ide na vjeronauk tvrdi: 'Stavili su ga da sjedi okrenut leđima od ostalih'

Majka prvašića u jednoj osnovnoj školi na jugu Hrvatske tvrdi da su njenog sina, suprotno njenoj i njegovoj volji, zadržavali na satovima vjeronauka. Kako kaže, posjeli su ga na kraju učionice i okrenuli ga leđima od ploče i ostatka razreda.

- Iz škole su nas obavijestili kako zbog nedostatka prostora i situacije s Covidom-19 ne mogu naći nijedno drugo rješenje za mog sina i drugu djecu koja ne žele ići na vjeronauk, osim onog da ostanu u razredu. Rečeno mi je iz škole da će sjediti u stražnjem dijelu učionice okrenut leđima. To je bilo u petak prvog tjedna škole, dan nakon roditeljskog sastanka. Rečeno mu je da sjedne u zadnji red, okrenut zidu, te da bude tiho i ne ometa nastavu. To je bilo potpuno neprihvatljivo i ponižavajuće. Odbili su promijeniti raspored i staviti vjeronauk na početku ili kraju nastave, što bi vrlo lako riješilo problem. Osim toga, bilo je praznih učionica i dvorana. Da nije, ne bi mu sada našli smještaj - tvrdi majka dječaka za 24sata.

Kako kaže, obratila se i ravnatelju, ali on joj nije odgovorio. - Poslala sam mu mail, u kojeg sam uključila i Ministarstvo prosvjete, ali već sljedećeg dana posjeli su mog sina u zadnji red zajedno s još jednim djetetom. Morali su biti na vjeronauku kao da se radi o uobičajenom satu. Kad je moj sin izrazio neslaganje, rečeno mu je da se mora prilagoditi - priča majka. Kako kaže, sin joj je rekao da je u učionici trebao sjediti leđima okrenut ploči, ali je odbio. - Okrenuo se i sjedio normalno - kaže majka.

Obratila institucijama, a dječak je prošlog tjedna premješten u drugu učionicu tijekom trajanja vjeronauka, kaže majka.

Odgovor ravnatelja škole

- Jedan od specifičnih ciljeva Školskog kurikuluma škole je poštivanje različitosti, tako da ova situacija o kojoj imate upite je u suprotnosti sa svim našim nastojanjima i oblicima odgojno-obrazovnog rada. Učenik koji je “morao provoditi satove vjeronauka u zadnjoj klupi” bio je nazočan na dva sata vjeronauka (prvi put 14. 09. sa slušalicama na uhu u dogovoru sa majkom i učiteljicom, i drugi put 21.09. 2020.) iako ga ne pohađa, isključivo zbog poštivanja Uputa i preporuka za rad u uvjetima povezanima s COVID 19 gdje je naglašeno da se učenici iz različitih nastavnih odjela ne miješaju kako bi se izbjegle situacije zaraze Corona virusom. O svemu tome roditelji su bili obaviješteni na vrijeme na roditeljskom sastanku održanom 10. 09. 2020., te su se roditelji složili s prijedlozima učiteljice, a majka koja nije nazočila sastanku informirana je usmeno i detaljno. Čim je majka pokazala negodovanje vezano za boravak djeteta u razredu tijekom vjeronauka, osigurano je zbrinjavanje učenika van učionice. Zatečen sam reakcijom majke koja je unatoč brzom rješavanju ove situacije zatražila pomoć institucija i novina iako smo pokazali spremnost za rješavanje iste - rekao je ravnatelj škole. S druge strane, majka kaže da navodi ravnatelja nisu dogovoreni s njom.

- To je laž. Sastala sam se s učiteljicom u prvom tjednu škole i rekla joj da to nije u redu. U nekoliko navrata sam to ponovila. Oni su mi kazali da donesem bojice i slušalice da dječak bude tih, ali nisam mu dala ništa od toga jer to nije moja odgovornost. On ni nema slušalice - tvrdi majka.

Iz škole su neslužbeno rekli da, prema njihovim saznanjima, dječak nije bio okrenut leđima ploči, već se nalazio u kutnom prostoru gdje se inače djeca tijekom cjelodnevnog boravka igraju. U međuvremenu, o slučaju je obaviješten Ured pravobraniteljice za djecu, koji je 28. rujna o primljenoj pritužbi izvijestio Ministarstvo obrazovanja i Prosvjetnu inspekciju te preporučio da se slučaj ispita.