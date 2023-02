Majka preminulog pripadnika HV: 'Donijeli presudu bez da su me zvali, zar da ga iskopam da potpiše?

Majka hrvatskog vojnika Filipa Krapljana koji je 2. srpnja 2021. poginuo u prometnoj nesreći nedavno je doživjela šok saznavši da je sud održao dva ročišta i donio presudu za nesreću bez da joj je upućen jedan poziv. "Moj Filip nije išao u kazalište, išao je piti. Znam i da nije krenuo trijezan, ništa ne osporavam. Ali ja sam trebala biti na suđenju kao oštećenik jer on tamo nije mogao biti. On je mrtav, a mrtav čovjek ne može se braniti" tvrdi Snježana Krapljan.

Tog 2. srpnja oko 21:30 u mjestu Zvekovac nedaleko od Vrbovca, Mario Kadrić izletio je automobilom iz dvorišta i pogodio Filipov motor. Filip je pri tome zadobio teške ozlijede od kojih je preminuo u vozilu hitne pomoći. Snježana je nakon sinove smrti angažirala odvjetnicu koja je Državnom odvjetništvu priložila punomoć još u fazi istrage. Od njih je kasnije dobila obavijest da je istraga završena i da je podignuta optužnica protiv Marija Kadrića, prenosi Dnevnik.hr.

Snježana je od jednog Filipovog prijatelja doznala da je sudski postupak završen. Kad je nazvala sud, pisarica joj je rekla da nije pozvana jer je oštećenik njen sin, a ne ona. "Hoćete mi reći da je moj mrtvi sin trebao doći na sud sebe obraniti? Onda mi je rekla da mi treba odvjetnik. Što, da ga odvedem na Filipov grob, da iskopam svog sina da potpiše da ga odvjetnik ide braniti na sud?" upitala je kroz jecaje očajna majka.

Rekla je da joj je drago što je Kadrić oslobođen, u što se ne želi miješati, ali da ju je zgrozilo ponašanje suda koje je nazvala "ogromnom greškom". Zgrožena je i njena odvjetnica, Sandra Panjković, koja kaže kako se nikada nije našla u situaciji da oštećenik nije pozvan na raspravu. "U slučajevima kad netko izgubi život uvijek je oštećen član obitelji, u ovom slučaju roditelj. Nikad mi se to još nije dogodilo, a razgovarala sam i s kolegama, nitko nije čuo za takav slučaj. To vam je kao da na sudu nemate zapisničara na raspravi i da to ne primijetite" opisala je.

Sutkinja Ana Kovačević slučaj nije htjela komentirati, a sa suda su odgovorili da je 2. veljače 2023. donesena presuda kojom se optužba odbija jer je tužitelj odustao. Navode i kako "s obzirom na ishod" nije bilo potrebe za pozivanjem majke pokojnog Filipa na sud. Odvjetnica Snježane Krapanj na presudu se žalila te je tražila vraćanje postupka u početno stanje. Rasprava će se održati 13. travnja, a Snježana inzistira da postupak ne vodi ista sutkinja.

