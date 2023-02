Sisak u šoku zbog smrti nogometaša (17): 'Bio je tako divan dečko, brinuo je o majci i kući'

Cijeli Sisak, a naročito njegovo predgrađe Galdovo u šoku je, nakon što je u tragičnoj prometnoj nesreći sinoć poginuo 17-godišnji Sven Ovanin, mladi i perspektivni nogometaš. „Uvijek se u ovakvim situacijama kaže sve najbolje, ali takve djece kao Sven ima jako, jako malo i u budućnosti neće ih ni biti. To je takav jedan divan dečko, tako odrastao, zreo, u toj situaciji kad mu je otac preminuo. I bio je prekrasan i u školi dobar i u sportu, i kulturan, vodio brigu o majci i kući“ – kazuje nam to o 17-godišnjem Svenu Ovaninu predsjednik HNK Frankopan iz Galdova Robert Grubec.

Svenu je otac preminuo prije dvije godine, nakon potresa u kojem je i teško stradala njihova obiteljska kuća. Ostao je tada sam s majkom.

„On je kod nas od svoje osme godine, i tako je bio zrelo dijete. Kad sam s njim razgovarao nakon smrti oca kao da sam razgovarao s čovjekom od 30 godina. Takvo dijete, to je neizrecivo. Sjećam se kao da je jučer bilo, kad smo mu rekli Svene što god treba mi smo tu, on je rekao „predsjedniče znam, sve što bude ja ću ti se javiti, ja znam da bi mi tata rekao, da je živ, da se možemo sami snaći, a ako bude što trebalo javim ti se, hvala na svemu“. Godinu dana nakon smrti oca je bio skroz utučen, nije ni trenirao, ništa. Bio je strahovito vezan uz oca i sada se oporavio zadnjih godinu dana. Počeo trenirati, igrao redovito, sad je u nedjelju branio cijelu utakmicu protiv Segeste. Prekrasan dečko, primjer svima. Plačemo svi ovdje cijeli dan, cijeli klub, obustavili smo sve aktivnosti do daljnjeg„ – rekao nam je Grubec uz suze.

Sven Ovanin je poginuo u utorak, oko 22,15 sati u prometnoj nesreći gotovo nadomak svoje kuće, a koju je izazvao pijani vozač.

Policija je objavila kako se nesreća dogodila na raskrižju Galdovačke ulice i Ulice Braće Perković na kojem se Sven zaustavio svojim mopedom kako bi propustio vozila iz suprotnog smjera te je upalio žmigavac prije nego skrene u svoju ulicu. No, dok je stajao u njega i moped je svojim automobilom kutinskih registracija udario 36-godišnjak s područja Popovače koji se kretao neprilagođenom brzinom.

Od siline udara, 17-godišnjak je na mjestu događaja smrtno stradao, dok je moped odbačen na suprotnu prometnu traku gdje je na njega naletio drugi automobil, kojom prilikom je putnica u automobilu zadobila lake tjelesne ozljede.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 36-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Od svoga člana se klub emotivnom objavom oprostio i na službenim Facebook stranicama.

„Otišao je naš Sven. Naš suigrač, prijatelj, brat, naša uzdanica, naše dijete... U neizmjernoj tuzi javljamo da je Sven Ovanin izgubio život u tragičnoj prometnoj nesreći. Sven je započeo sa osam godina i nažalost završio svoju nogometnu priču ne navršivši niti 18 godina u ŠNK Frankopan, gdje je prošao sve uzrasne kategorije od prstića do seniora, kao igrač, a zatim kao vratar. Kratko vrijeme bio je i igrač MNK Siscia. Sven je bio prije svega dobro dijete, dobar prijatelj, pošten, samozatajan i ustrajan. Pred njim je bio cijeli život... Duboko je urezao svoj put i ostavio neizbrisiv trag u cijeloj našoj zajednici. Svene, počivaj u miru... Cijeloj obitelji iskrena i duboka sućut od svih članova i igrača ŠNK Frankopan“ – stoji na objavi ŠNK Frankopana.

VIDEO: Velika tragedija u Sisku: Pijani vozač usmrtio mladog nogometaša (17) na mopedu