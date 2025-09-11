Majka dječaka (14) nakon brutalnog napada u Zagrebu: 'Došlo je njih 20, samo su ih počeli udarati'

Prošlog vikenda u zagrebačkoj Dubravi dogodio se brutalan napad na skupinu maloljetnika. Prema riječima majke jednog od 14-godišnjih dječaka, na njih je nasrnulo oko dvadeset nasilnika naoružanih palicama. Napad je, tvrdi, bio potpuno bez povoda. „Pojavili su se odjednom i počeli ih udarati ni krive ni dužne. Djeca su pokušala pobjeći prema Retkovcu, ali su ih opet presreli i nastavili tući“, ispričala je za Danas.hr majka napadnutog dječaka.

Napadnuti mladići tek su krenuli u srednju školu, a jedan od njih završio je u bolnici zbog težih ozljeda. „Dobio je snažne udarce u oko, sljepoočnicu i bradu. Na tjemenu ima dvije posjekotine, a i usna mu je rasječena. Još uvijek je u velikom psihičkom šoku, boji se izlaziti van jer strahuje da bi ga opet mogli dočekati i napasti“, kaže majka, dodajući da dječak zbog svega trenutačno ne ide u školu.

Na teren je odmah izašla policija, a slučaj je prijavljen nadležnim institucijama. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da je jedan od napadača uhićen. „Kriminalističkim istraživanjem utvrđen je jedan od maloljetnika počinitelja. Uhićen je i predan pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu“, poručili su iz policije za Danas.hr.