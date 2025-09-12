Da je novoasfaltirana Teslina pješačka zona upućuje tek znak: Jesu li u zaboravili srediti nogostup? Ne, nije ni bio u planu

U pravilu su prekrivene kamenom, granitnim kockama ili betonskim pločama, a obično uključuju i klupe, drvored, ukrasnu rasvjetu, ponekad i žardinjere ili fontanu. Tako uglavnom izgledaju pješačke zone, ali ne i u Teslinoj, iako znak na početku ulice svjedoči da spada u tu kategoriju. No, nakon ljetnog kopanja i zamjene plinskih instalacija, ulica je dobila novi asfalt, tamošnji su ugostitelji ponovno postavili terase, a na spoju s Masarykovom vratile su se i mačke. U oči, međutim, upada to što je s obje strane kolnika ostao derutan nogostup, koji je sad i pun zakrpa na dijelovima gdje su provlačili cijevi, pa se nerijetki pitaju i jesu li ga zaboravili i hoće li strojevi opet pohoditi Teslinu.