Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NO, ZATO SU SE VRATILE 'MACE'

Da je novoasfaltirana Teslina pješačka zona upućuje tek znak: Jesu li u zaboravili srediti nogostup? Ne, nije ni bio u planu

Autor
Gabrijela Krešić
12.09.2025.
u 08:00

Saniran je samo djelomično, a razlog je očekivano postavljanje skela za obnovu zgrada, tijekom čega se može računati na oštećenja, kažu u gradskoj upravi

U pravilu su prekrivene kamenom, granitnim kockama ili betonskim pločama, a obično uključuju i klupe, drvored, ukrasnu rasvjetu, ponekad i žardinjere ili fontanu. Tako uglavnom izgledaju pješačke zone, ali ne i u Teslinoj, iako znak na početku ulice svjedoči da spada u tu kategoriju. No, nakon ljetnog kopanja i zamjene plinskih instalacija, ulica je dobila novi asfalt, tamošnji su ugostitelji ponovno postavili terase, a na spoju s Masarykovom vratile su se i mačke. U oči, međutim, upada to što je s obje strane kolnika ostao derutan nogostup, koji je sad i pun zakrpa na dijelovima gdje su provlačili cijevi, pa se nerijetki pitaju i jesu li ga zaboravili i hoće li strojevi opet pohoditi Teslinu.

Ključne riječi
Teslina ulica Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Predstavljanje fotomonografije "Domovinski rat - Priča o pobjedi"
NEVIDLJIVA VOJSKA RATNIH FOTOREPORTERA

Hrvatska pobjeda u 500 fotografija: U NSK predstavljena fotomonografija 'Domovinski rat - Priča o pobjedi'

"Pripadam jednoj od najvažnijih postrojbi iz Domovinskoga rata koja je pridonijela obrani Hrvatske i pobjedi u Domovinskom ratu", rekao je ratni izvjestitelj Stanko Ferić . Ta postrojba nikada nije bila ustrojena i postrojena, rekao je, naglasivši kako je riječ o "nevidljivoj vojsci koja je pravednu borbu hrvatskoga naroda za slobodu i njegove patnje, pothvate i junačke bitke, učinila vidljivima".

Zagreb: Manifestacija Mnogi za rijetke
OVE NEDJELJE

Na Jarunu utrka Mnogi za rijetke: Više od 250 tisuća ljudi u Hrvatskoj živi s rijetkim bolestima, a obitelji im se svakodnevno bore za terapije

– U zadnjih godina iz naše je zemlje više od 20 milijuna eura otišlo je u inozemstvo kako bi desetero djece dobilo terapiju vani. To je strašan podatak. Mi želimo da se to promijeni, da lijekovi i ispitivanja dođu u Hrvatsku, kako obitelji ne bi morale prodavati kuće i odlaziti preko oceana da bi svojoj djeci pružile šansu – kaže Josipa, koja iza brojki i statistika stoji i osobno. Njezina je kći, naime, oboljela od rijetkog oblika epilepsije, a upravo to iskustvo potaknulo je inspektoricu kliničkih ispitivanja koja je radila u cijelom svijetu da svoje profesionalno znanje usmjeri na ono što smatra moralno najispravnijim.

Učitaj još