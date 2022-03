Macron ponudio pomoć novinarki koja je prekinula informativnu emisiju na ruskoj državnoj televiziji

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u utorak da će njegova zemlja ponuditi pomoć ruskoj novinarki Marini Ovsjanikovoj koja je prekinula informativnu emisiju na ruskoj državnoj televiziji ulaskom u studio da bi kritizirala rat u Ukrajini.

Francuska je spremna ponuditi "konzularnu zaštitu" ruskoj novinarki, bilo u veleposlanstvu ili odobrenjem azila, rekao je Macron.

Dodao je da će to pitanje postaviti u svojem idućem telefonskom razgovoru s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Prekinite rat. Ne ratu", izvikivala je na televiziji prosvjednica, dok je voditeljica čitala vijesti. Kremlj je to njezino djelo ocijenio oblikom "huliganstva".

Apparently, a woman just ran onto the stage during a Russian state television news broadcast with a sign that said, “Stop the war! Don’t believe propaganda! They’re lying to you here!” pic.twitter.com/nn5XWsh4Wn

- Pokrenut ćemo korake u cilju pružanja zaštite, bilo u veleposlanstvu, bilo azila, vašoj kolegici - rekao je francuski predsjednik novinarima.

Prvi kanal, koji opisuje rusku invaziju kao “specijalnu operaciju” za denacizaciju Ukrajine, rekao je da poduzima internu reviziju incidenta, izvijestila je novinska agencija Tass, a prenosi Al Jazeera. U Rusiji je invaziju na Ukrajinu zakonski zabranjeno javno nazivati ratom, a kazna ide i do 15 godina zatvora.

Prosvjednica je zaposlenica Kanala 1, a prethodno svom istupu na televiziji snimila je video u kojm govori da samo Rusi mogu spriječiti daljnji rat u Ukrajini.

- Duboko me sram. Mi smo šutke gledali ovaj antiljudski režim… Samo mi imamo moć zaustaviti sve ove ludosti - rekla je.

Ovsjanikova je za manje od sat vremena nakon pojave na Kanalu 1 na Facebooku primila više od 4600 komentara ljudi koji joj uglavnom zahvaljuju, javlja Anton Troianovski, novinar New York Timesa.

Less than two hours after she burst onto the Channel 1 set, Marina Ovsyannikova's Facebook page already has 4,600 comments from people mainly saying "thank you." pic.twitter.com/IbElIQ032K