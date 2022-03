UŽIVO Putin u problemima. Traži pomoć od Kine. SAD: Rusi će ostati bez snage kroz 10 dana

Ulazimo u 20. dan ruske invazije na Ukrajinu. U ponedjeljak je Ukrajina objavila da je s Rusijom održala "teške" pregovore o prekidu vatre, trenutnom povlačenju trupa i sigurnosnim jamstvima, isti dan kada je u granatiranju stambene zgrade u Kijevu jedna osoba poginula, a 12 je ranjeno.

Obje strane su dale naslutiti da su neki rezultati pregovora na vidiku, nakon ranijih rundi pregovora koji su prvenstveno bili usredotočeni na prekide vatre i dostavu pomoći opkoljenim gradovima te evakuaciju civila.

Ključni događaji:

Rusija od Kine zatražila vojnu opremu , uključujući projektile, dronove i oklopna vozila, te da je Kina "pozitivno odgovorila". Neki izvori prenose da se među ruskim zahtjevima nalaze i gotovi obroci za vojnike.

, uključujući projektile, dronove i oklopna vozila, te da je Kina "pozitivno odgovorila". Neki izvori prenose da se među ruskim zahtjevima nalaze i gotovi obroci za vojnike. Konvoj od 160 automobila napustio je u ponedjeljak Mariupolj, potvrdile su gradske vlasti, dodajući da je to, kako se sada čini, prvi uspješni pokušaj organiziranja "humanitarnog koridora " kako bi se iz tog ukrajinskog grada koji je u okruženju evakuirali civili.

" kako bi se iz tog ukrajinskog grada koji je u okruženju evakuirali civili. Ukrajina je u ponedjeljak zatražila da se Rusija odmah izbaci iz Vijeća Europe koje bi u tom smislu odluku moglo donijeti već u četvrtak, što bi bilo prvi puta u povijesti te organizacije, paneuropskog tijela za zaštitu ljudskih prava.

koje bi u tom smislu odluku moglo donijeti već u četvrtak, što bi bilo prvi puta u povijesti te organizacije, paneuropskog tijela za zaštitu ljudskih prava. Rusija je spremna nastaviti pregovore o kontroli naoružanja sa SAD-om ako je i Washington na to spreman, poručio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov

Jedna je žena u ponedjeljak navečer upala u najgledaniju rusku informativnu emisiju ušavši u kadar s transparentnom protiv rata, što je iznimno rijetki potez u zemlji u kojoj su informacije strogo kontrolirane.

01.45 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je zahvalan onim Rusima koji se ne boje prosvjedovati i koji su spremni reći istinu oko ruske invazije na Ukrajinu. Istaknuo je da će se pregovori nastaviti.

01.20 Američki predsjednik Joe Biden objavio je na Twitteru kako će SAD omogućiti Ukrajini oružje u borbi protiv Rusije, a omogućit će im i ekonomsku pomoć i donirati hranu.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.



We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.



We will welcome Ukrainian refugees with open arms. — President Biden (@POTUS) March 14, 2022

01.00 - Objavljene su satelitske snimke Mariupolja u kojem su civili više od dva tjedna zatočeni u tom crnomorskom lučkom gradu koji je u okruženju ruskih snaga i u kojem su zalihe hrane pri samom kraju.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS A satellite image shows the Irpin river bridge backup of cars in Irpin, Ukraine, March 14, 2022. Picture taken March 14, 2022. Satellite image ©2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. DO NOT OBSCURE LOGO. Photo: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS

00.55 - UN-ova agencija za izbjeglice UNHCR priopćila je da je dosegla "rekordne iznose" donacija za svoj hitni odgovor na humanitarnu krizu u Ukrajini. Agencija je priopćila da su tvrtke, zaklade i filantropi pridonijeli s više od 200 milijuna dolara u nešto više od dva tjedna za njezin odgovor na krizu u Ukrajini.

00:45 - Izbjeglice iz Ukrajine na poljsku granicu stižu pothlađene, gladne i žedne, a o covidu ne govori nitko iako ga ima, rekao je liječnik koji volontira na graničnom prijelazu Medyka.

00:30 - Novi Zeland spreman je ponuditi smještaj za 4000 Ukrajinaca. Ruske snage su otetog gradonačelnika Melitopola odvele u Lugansk gdje su ga optužili da je sudjelovao u terorizmu, piše Kyiv Independent.

⚡️ Kidnapped mayor of occupied Melitopol taken to Russian-controlled Luhansk.



According to the Zaporizhzhia Regional Military Administration, Russian forces took abducted Mayor Ivan Fedoriv to Russian-occupied Luhansk, where he is being accused of “terrorism.” — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022

00:20 - Financial Times javlja da je Rusija od Kine zatražila vojnu opremu, uključujući projektile, dronove i oklopna vozila, te da je Kina "pozitivno odgovorila". Neki izvori prenose da se među ruskim zahtjevima nalaze i gotovi obroci za vojnike. Nije poznato je li Kina već poslala pomoć. Da je Putin u problemima dao je naslutiti i umirovljeni američki general Ben Hodges koji vjeruje kako će se ruske snage iscrpiti kroz idućih deset dana.

#NewChinaRussiaScoop – US told allies that Russia requested 5 types of military gear from China, including #SurfaceToAirMissiles. Also #drones, armored vehicles, logistics vehicles & intelligence-related equipment. US did not provide underlying intelligence in cables to allies. https://t.co/ScFbhl93LU — Demetri・FT (@Dimi) March 14, 2022

00:15 - Britansko ministarstvo obrane je objavilo da bi Rusija mogla izvesti lažni napad biološkim ili kemijskim oružjem. Ističu da je moguće da Rusija objavi lažne dokaze da ukrajinske snage pokušavaju izvesti takav napad.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/wg3FhtrkiY



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cJikRzwVpQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 14, 2022

00:10 Teške borbe u Donbasu se nastavljaju, navodi The Kyiv Independent. Kako prenose, ukrajinske oružane snage objavile su da je ubijeno 100 ruskih vojnika i uništeno šest vozila. Također, ističu kako je Rusija bezuspješno pokušala probiti ukrajinsku obranu u Donjeckoj oblasti.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratit će se u srijedu američkim političarima putem videopoziva. Ranije je izrazio sućut obitelji ubijenog američkog snimatelja Brenta Renauda.