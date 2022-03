Što će se dogoditi ruskoj novinarki koja je protestirala na televiziji? Neki vjeruju da se radi o Putinovom planu

Dok je voditeljica ruske državne televizije Prvi kanal u ponedjeljak navečer vodila središnji dnevnik koji se emitira uživo iza nje se u kadru pojavila plavokosa žena s velikim transparentom u rukama.

Zaustavite rat, ne ratu – vikala je šest, sedam sekundi prije nego su u režiji reagirali te „odsjekli“ sliku i ton počevši emitirati pripremljeni prilog. Ipak, tih nekoliko sekundi bilo je dovoljno da svijet obiđe poruka koju je na kombinaciji ruskog i engleskog ispisala na bijelom transparentu: „Zaustavite rat, ne vjerujte propagandi. Lažu vas!“ Poruka je, doduše, obišla svijet, ali su ju svi ruski mediji koji su objavili vijest o antiratnoj prosvjednici morali cenzurirati.

Nije dugo trebalo čekati kako bi se saznao identitet žene koja je napravila pomutnju na Prvom kanalu, i to iz dva razloga. Prvi je jer je riječ o dugogodišnjoj zaposlenici iste te televizije Marini Ovsjanikovoj (44) koja na njoj radi kao urednica programa. Drugi je jer je Ovsjanikova paralelno s tim svojim upadom na Twitteru objavila videoporuku u kojoj, između ostalog, govori kako je njezin otac Ukrajinac, poziva na antiratne prosvjede i tvrdi da je posramljena što mora provoditi rusku propagandu.

- Nažalost, posljednjih nekoliko godina radim za Prvi kanal. Prenosila sam propagandu Kremlja i sramim se toga. Sramim se što sam dopustila ljudima da lažu preko TV ekrana i što sam dopustila da se građane Rusije pretvori u zombije. Nismo rekli ništa 2014. godine kad je sve počelo. Nismo prosvjedovali kada je Kremlj otrovao Navaljnog. Samo smo tiho promatrali ovaj nehumani režim. Sada nam je cijeli svijet okrenuo leđa, a deset generacija naših potomaka neće sprati ljagu ovog bratoubilačkog rata – govori na snimci.

Gdje je ruska novinarka danas, svi nagađaju, ali nitko ne zna. Niti njezina obitelj, djeca, kolege, odvjetnik, prijatelji. U trenutku pisanja ovog teksta njezina sudbina je doista nejasna. Da podsjetimo, prije otprilike dva tjedna ruska je Duma izglasala zakon kojim se širenje lažnih informacija o oružanim snagama proglašava kaznenim djelom.

Tako, primjerice, svatko tko agresiju na Ukrajinu nazove „agresijom“, a ne „vojnom operacijom“ može biti osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 3 do čak 15 godina. U Rusiji je od početka rata do danas zbog antiratnih poruka uhićeno najmanje 12.000 ljudi, u prosjeku više od njih 500 dnevno.

- Pretpostavljam kako se Marina sada nalazi negdje na ispitivanju, a tijekom dana će biti i službeno uhićena, nakon čega će ju pritvoriti na 15 dana jer je počinila tzv. ozbiljni prekršaj. Potom će ju pustiti i odmah ponovno uhititi, ovoga puta zbog sumnji da je počinila kazneno djelo širenja lažnih informacija – smatra ruski odvjetnik Daniil Berman.

Marina Ovsjanikova započela je novinarsku karijeru ranih 2000-ih na regionalnoj televiziji pokrajine Kuban čije se sjedište nalazi u gradu Krasnodaru na jugu Rusije. U manje od godinu dana postala je zvijezda programa te televizijske kuće, i to još dok je studirala novinarstvo na Kubanskom sveučilištu, gdje je diplomirala 2005. godine. Ubrzo potom se udala za Igora Ovsjanikova, dugogodišnjeg direktora programa RT-a (bivši Russia Today), a riječ je o mediju koji je poznat i kao „Putinova televizija“, a čije emitiranje je nakon ruske invazije na Ukrajinu blokirano i u mnogim zapadnim zemljama.

- Ne znam ništa. Do viđenja – bilo je sve što je Igor želio kazati ruskim novinarima koji su ga kontaktirali pitajući je l' znaju gdje mu se nalazi supruga. Njih dvoje posljednjih godina, iako su službeno još uvijek u braku, nisu u dobrim odnosima te žive odvojeno, on u starom, a ona u novom dijelu Moskve.

- Moja kolegica učinila je jedan hrabar čin i ukazala na laži i obmane kojima nam državni mediji godinama pune glavu. To čine i moji kolege u nezavisnim medijima poput Mezude, Novaye, Dozhda ili Echoa. I ne, niti je Marina heroina, niti su oni heroji, nego su svi samo novinari koji rade svoj posao umjesto da šire laži – mišljenja je ruska novinarka Irina Timakova, a s njom se slaže i kolegica Gella Dibman koja smatra kako je Marinin istup dobar znak koji bi mogao predstavljati početak kraja za Putinovu propagandnu mašinu. Međutim, nisu svi uvjereni u njezine iskrene namjere.

- Sve ovo izgleda kao slatka, inspirativna pokajnička priča propagandne novinarke koja je, eto nekako odjednom nakon što je dva desetljeća širila propagandne vijesti shvatila kako to nije u redu i odlučila krenuti u akciju raskrinkavanja tog zlog sustava. Pojavi se usred dnevnika s transparentom, viče i onda preko noći nestane. Naravno, samo čekamo da se pojave priče kako ju je oteko KGB i kako će ju baciti u Gulag. Moja teorija je kako je Putin želio maknuti glavnog urednika Prvog kanala Konstantina Ernsta s mjesta čelnog čovjeka televizije. Dugo se među novinarskim krugovima u Rusiji širi priča kako nije zadovoljan s njegovim radom, a ovo mu je bila idealna prilika, zbog čega je, vjerojatno u dogovoru sa samom Marinom koja je, ne zaboravimo to, supruga direktora Putinovog RT-a, išao izvesti ovako nešto. Ernst će zbog ovoga morati otići, a Marina će, nakon što se prašina slegne, biti postavljena ne neku lijepu visoku poziciju. Provest će u pritvoru maksimalno nekoliko dana i na kraju, jer joj je to prvi prijestup, platiti novčanu kaznu, neće završiti u zatvoru – smatra ruski novinar Kirill Poltevsky.

Bilo kako bilo, uz mnoge teorije zavjera koje već kruže internetom, treba istaknuti kako je ruskoj novinarki zahvalio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

- Zahvalan sam Rusima koji ne posustaju u iznošenju istine, a i osobno se zahvaljujem novinarki Prvog kanala zbog svega što je učinila. Hvala svima koji se ne boje prosvjedovati, ne dopustite da vaša zemlja bude izolirana od ostatka svijeta. Borite se – poručio je Zelenski.

Na istup ruske novinarke i urednice reagirao je Sindikat novinara Hrvatske.

- Pridružujemo se pozivu Europske federacije novinara da se novinarku Marinu Ovsjanikovu pusti na slobodu. Podrška hrabrim novinarkama, novinarima i medijskim djelatnicima u Rusiji i Ukrajini u ovim teškim trenucima - napisali su na Twitteru.

>> VIDEO Ruski projektil može doći do Londona u pet minuta, Rusi navode da ga se ne može detektirati