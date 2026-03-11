Mačka Kruza sreća nije mazila, ima osam godina i nema dom

Kad govore o mačku Kruzu, volonteri ističu da su u njega svi zaljubljeni.

– Nema šanse da vas ovaj micek ne osvoji. A tako malo sreće je imao do sada – opisuju ga. Kruz ima osam godina i mačju sidu. Jedno vrijeme teško je jeo pa su veterinari utvrdili da mu probleme rad neki zubi. Preporodio se otkad su izvađeni. Umiljat je i drag i svi u skloništu ga vole. I kad mu otvore kavez, pristojno čeka da ga pozovu pa tek onda iziđe. Ni s davanjem lijekova nikad nisu imali problema. Sve je uredno prihvatio, od tableta, kapanja ušiju, mazanja.

– Stvarno malo traži i nije od onih maca koje će se penjati po svemu. Baš je pristojan gospodin. Treba mu divan dom, a može i trajno čuvanje, samo da mu se konačno sreća nasmiješi – ističu iz Noine arke koja se o Kruzu brine cijelo vrijeme. dom, a može i trajno čuvanje. Za informacije nazovite 091/421-4696, a na Facebook stranici Noine arke možete pronaći i dodatne informacije o udomljavanju i o tome kako postatin sponzor životinjama o kojima se udruga brine.