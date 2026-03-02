Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Kaos na Bliskom istoku, otvoren je novi front, odjekuju eksplozije; Kuvajt: 'Srušeno je više američkih aviona'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
traži dom

Atlas je veseo i privržena ljudima, dugo čeka da mu netko pruži šansu

Foto: Privatna arhiva
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
02.03.2026.
u 12:40

Lutao je ulicama, a nitko mu nije htio pomoći. Atlas ima dvije godine, a pozivom na 098/521-803 možete doznati sve što vas zanima o ovom veselom psu i o tome kako ga udomiti

Prije dolaska u sklonište udruge Šapica Atlas je dugo lutao ulicama. Ljudi su ga uglavnom tjerali, nitko mu nije želio pomoći.

– Atlas je divan pas, ali njegova priča je jako tužna. Po svemu sudeći, udario ga je i auto jer je zbog starog prijeloma šepao kad je stigao k nama. Jako je veseo i privržen pas, izuzetno blage naravi – opisuju ga. Dodaju i da je dosta aktivan, a ljude obožava. Atlas spremno čeka svoju šansu, ima dvije godine, kastriran je, čipiran i cijepljen. 

Za ostale informacije o Atlasu i o tome kako ga možete udomiti dobit ćete na 098/521-803, a na Facebook stranici Udruge možete vidjeti i ostale pse koji traže dom.

Ključne riječi
Šapica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!