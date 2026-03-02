Atlas je veseo i privržena ljudima, dugo čeka da mu netko pruži šansu

Prije dolaska u sklonište udruge Šapica Atlas je dugo lutao ulicama. Ljudi su ga uglavnom tjerali, nitko mu nije želio pomoći.
– Atlas je divan pas, ali njegova priča je jako tužna. Po svemu sudeći, udario ga je i auto jer je zbog starog prijeloma šepao kad je stigao k nama. Jako je veseo i privržen pas, izuzetno blage naravi – opisuju ga. Dodaju i da je dosta aktivan, a ljude obožava. Atlas spremno čeka svoju šansu, ima dvije godine, kastriran je, čipiran i cijepljen.
Za ostale informacije o Atlasu i o tome kako ga možete udomiti dobit ćete na 098/521-803, a na Facebook stranici Udruge možete vidjeti i ostale pse koji traže dom.
