udomljava se

Mačak Tomy smjestio se privremeno, ali i dalje nema svoj dom

23.02.2026.
u 12:45

Pronađen je na zagrebačkim ulicama, cijepljen je, čipiran, kastriran i zdrav, a dodatne informacije možete dobiti na 091/1798-330

Tomy je bio jedan od zagrebačkih uličnih maca, lutao je od Španskog do Kustošije, gdje je i uhvaćen. Za njega se brine udruga Mačke  i mačori zagrebačkih ulica.

– Na privremenom smještaju je Tomy pokazao da je drag i jako umiljat, ali druge mačke mu baš nisu drage – opisuju ga članovi udruge. Uz to što su mu pronašli privremeni smještaj, volonteri su se pobrinuli i za Tomyjevo zdravlje. Tako je mačak cijepljen je, kastriran i čipiran, a testiranja na mačje zarazne bolesti pokazala su da je potpuno zdrav. Tomy je spreman za odlazak u dom u kojem će ostati zauvijek, a dodatne informacije možete dobiti na 091/1798-330.
Mačke i mačori zagrebačkih ulica mačak

