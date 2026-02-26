Prijavljen zbog uvjeta u kojima žive psi, a čeka ga optužba jer nije registrirao uzgoj pasa

Bila je to još jedna u nizu dojava o lošim uvjetima u kojima žive psi. I trebala je to biti još jedna priča u kojima glavnu ulogu imaju nadležne službe, komunalno redarstvo i veterinarska inspekcija, koje nikada ne pronađu ništa sporno, barem ne toliko sporno da bi otišle korak dalje od opomena vlasniku pasa i dodatnog vremena koje mu daju za 'popravak uvjeta'. No, ovaj put završit će, barem tako kažu iz Državnog inspektorata RH, optužnim prijedlogom protiv vlasnika pasa zbog neprijavljivanja uzgoja te prekršajnim nalozima protiv novih vlasnika štenadi koji ih nisu cijepili protiv bjesnoće. Doznajemo to nakon više upita DIRH-u i Ministarstvu poljoprivrede.

Prva informacija da u dobro nam poznatim boksovima na imanju F. S. iz Cresa, pisali smo o njima prvi put još 2018. godine, psi opet nemaju zaklon od vjetra i kiše, žive u izmetu, bez hrane i vode, stigla je u redakciju početkom godine, odmah je sve prijavljeno i nadležnim službama. Bili su praznici, a onda se bez vlasnika nije moglo na imanje. Nakon nadzora komunalno redarstvo grada Cresa ponovno je dalo rok za popravak uvjeta, a zatim su se u priču uključili i prijatelji vlasnika pasa. Primili su se posla, očistili smeće i ostatke razbacanih kostiju, uredili prostor, podigli zaštite od vjetra. Zabilježili su to i volonteri udruge Lošinj Animal Help Point koji su stigli dok je trajala akcija. I kad je veterinarska inspekcija konačno došla u nadzor, nije bilo nikakvih zamjerki. Dapače, kažu da su psi bili dobre kondicije te vrlo zaigrani kad su ih pustili iz boksova.

Foto: Privatna arhiva

Na pitanje gdje su štenci iz DIRH-a odgovaraju da su za jedno leglo ispunjene sve obveze prema Hrvatskom kinološkom savezu, a da su u drugom leglu bila samo dva šteneta koje je, ističu, vlasnik udomio preko udruge za zaštitu životinja. S obzirom na podatke Hrvatskog kinološkog saveza, iz kojih je vidljivo da je F. S. u 2025. prijavio dva legla posavskih goniča, jedno u kolovozu u kojem je bilo 10 štenadi i drugo u listopadu sa 7 štenadi, pokušali smo doznati gdje su svi ti psi i je li njihov vlasnik napravio sve što propisuje Zakon o zaštiti životinja.

– U službenoj evidenciji ne nalazimo zahtjev, niti rješenje o uzgoju kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji na ime Franjo Sablić iz Cresa. Ministarstvo sve prijave koje sadrže odgovarajuće podatke dostavlja tijelu nadležnom za kontrolu i nadzor, Državnom inspektoratu RH, na daljnje postupanje – odgovorili su nam iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Što je sa štencima, jesu li čipirani kako je propisano i što će poduzeti s obzirom na to da uzgoj nije registriran, ponovno smo pitali DIRH.

– Veterinarska inspekcija nastavila je inspekcijski nadzor po pitanju načina držanja pasa. Provjerom sustava Upisnika pasa Lysacan svi štenci, njih 19, bili su označeni injektibilnim transponderom u zakonskom roku – kažu te dodaju da svi psi imaju upisane nove vlasnike i vidljivi su kao aktivni psi u Upisniku pasa.

– Prilikom novog postupanja veterinarske inspekcije 3. veljače utvrđeno je da prvi vlasnik više nema u vlasništvu niti jednog psa upisanog u Upisniku Lysacan. Na temelju svih utvrđenih činjenica, inspekcija će u zakonskom roku podnijeti optužni prijedlog protiv prvog vlasnika pasa jer nije poštivao odredbe Zakona o zaštiti životinja u dijelu da se bavio djelatnosti uzgoja pasa bez prethodnog ishodovanog rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo. Protiv trenutačnih vlasnika pasa, njih sedam, inspekcija će podnijeti prekršajne naloge jer nisu proveli propisano cijepljenje svojih pasa sada starijih od tri mjeseca protiv bjesnoće, što je protivno odredbama Zakona o zdravlju životinja – ističu u DIRH-u.

Kako se između nadzora i odgovora na naše upite u Lysacanu pojavila sva štenad, nismo doznali. Jednako tako, nismo doznali ni gdje su psi koji su proteklih godina prošli kroz ove boksove. Zašto psi više nisu njegovi i zašto nije registrirao uzgoj pokušali smo doznati i od F. S., no nije želio odgovarati na upite.

– Ja sam sve napravio po pravilima. Više nemam pse pa ćete morati pitati nekog drugog – rekao nam je F. S. i prekinuo razgovor.

Iako više nije vlasnik pasa, oni su, kako doznajemo, i dalje na njegovom imanju. U boksovima izloženi zimi, kiši, vjetru i suncu. Tu su i kujice posavskog goniča koje su samo prošle godine imale 17 štenadi. Od kojih sedam najmlađih novi vlasnici nisu ni cijepili.