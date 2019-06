Bunjac: 'Živi Zid više ne postoji, na samrtnoj je postelji'

Zbog cijele aktualne situacije oko Živog Zida, danas su Tihomir Lukanić, Ivan Šimić, Branimir Bunjac, Dario Biterski i Ivica Relković bili gosti emisije HRT-ove Otvoreno gdje su raspravljali o trenutnoj situaciji u stranci.

-Došlo je do propasti Živoga zida, on više ne postoji te se nalazi na samrtnoj postelji. Odluku sam donio, bit će priopćena javnosti u petak prijepodne. U svakom slučaju izlazak i osnutak nove stranke je opcija. Htio sam provesti manje konzultacije s ljudima do čijega mišljenja mi je stalo, to sam obavio i donio sam odluku- istaknuo je Branimir Bunjac. Na njegove se je izjave pobunio Lukanić koji, kaže, kako mu nije jasno da netko može tako javnosti iznositi da Živi Zid više ne postoji.

-Iznenađen sam da je jedna stranka ovako razjedinjena, da u ovoj emisiji sjedimo na suprotnim stranama. Ako postoji problem, trebali bi ga riješiti iza zatvorenih vrata- rekao je Lukanić.

Osim toga, osvrnuo se i na to kako pokušavaju pridobiti ljude u svoju stranku, a u toj je situaciji Branimir Bunjac- prepreka.

- Na našoj je listi najviše glasova dobio predsjednik Sinčić. Dogovor je bio da saborski zastupnici neće ići u Bruxelles, da će ići netko drugi. Lukanić ide 2020. godine- kazao je Lukanić.

Za propadanje stranke Bunjac navodi kako je kriva Vladimira Palfi, osvrnuvši se na stranke koje su bile uspješnije na parlamentranim izborima.

- Jedina lista na parlamentarnim izborima na kojoj sami nositelj liste nije dobio najmanje 15 posto preferencijskih glasova je bila lista Živog zida- rekao je Bunjac dodajući kako još za sada ni nema mandat u Europskom parlamentu.

Politički analitičar Relković objasnio je kako se ovi sukobi unutar stranke njih ne tiču, nego se tiču članova i birača.

-Izvorni mandat pripada Sinčiću. Ako ga on ne uzme, onda tek ide gospodinu Bunjcu- rekao je Relković.

U to se uključio i Ivan Šimić kažući kako je Branimir Bunjac predstavlja Vladimiru Palfi jer je uzeo njezin mandat. potpu Bunjcu pružio je Biterski

- Ljudi koji su bili u kontaktu s Vladimirom Palfi tvrde da su imali teroriziranje. Govorili su im da ima drugih stranaka ako im se nešto ne sviđa. U Rijeci su iz stranke otjerali preko 900 ljudi- rekao je Bitersk.