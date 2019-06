Živi zid ostao i bez bivše porno zvijezde

Živi zid je ostao i bez Aleksandre Bukovčan, bivše porno glumice koja je snimala pod umjetničkim Alexa Wild. Na Facebooku je ta Koprivničanka danas objavila da izlazi iz stranke.

– S obzirom na stvari koje su se događale posljednjih dana u Živom zidu moram reći da i ja izlazim iz Živog zida. Razlog je jednostavan, ne podržavam takvu diktaturu i nisam očekivala i vjerovala da jedna osoba može baš sve, ajmo reći, iskusila sam to i na svojoj koži, ali nebitno. Živi zid sam pratila i simpatizirala zadnje 4 godine i to isključivo radi gospodina Ivana Pernara i kasnije i gospodina Branimira Bunjca, a sada kada oni više nisu Živi zid nemam ni ja što da podržavam više. Istina upoznala sam članove koji su zaista divni ljudi i koji su davali sve od sebe za bolje sutra i svaka im čast na tome. Gospodina Pernara sam imala prilike i upoznati i popričati s njim i mogu samo reći kako je on jedna iskrena i neiskvarena osoba i dajem mu svaku riječ za pravo koju je posljednjih dana izrekao, a posebno danas.

Smatram da su gospodin Pernar i Bunjac ti koji su najviše digli na noge stranku, a ujedno i pridobili mnoge ljude uz sebe svojim nastupima i govorima u i van sabora, ljudi su ih jednostavno zavoljeli i podržavaju ih kao i ja. Drago mi je da je gospodin Pernar stao uz svog kolegu gospodina Bunjca i iskristalizirao stvari u koje su mnogi ljudi sumnjali. Nekima ova situacija izgleda grozno i ubija nadu u bolje sutra, ali očito je tako moralo ispasti jer ništa se ne događa slučajno. Vjerujem da je ovo novi početak borbe protiv sustava na svim razinama – objavila je A. Bukovčan.