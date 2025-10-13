Naši Portali
važna prekretnica

Lucija Jukić nova je izvršna direktorica prodaje i marketinga u LH&V

Lošinj Hotels & Villas
Lošinj Hotels & Villas
VL
Autor
Promo
13.10.2025.
u 14:38

Lucija Jukić imenovana je izvršnom direktoricom prodaje i marketinga u Lošinj Hotels & Villas te donosi više od dva desetljeća iskustva u ugostiteljstvu, marketingu i korporativnom vodstvu. Njezino imenovanje predstavlja važan korak u daljnjem jačanju tržišne pozicije grupacije LH&V kao predvodnika hrvatskog luksuznog turizma.

Njezina karijera obuhvaća višegodišnje komercijalne i vodeće pozicije u hotelskoj i FMCG industriji. Ranije je obnašala dužnost direktorice prodaje i marketinga u istaknutim hotelskim grupacijama u regiji, gdje je upravljala portfeljem više objekata i ostvarila značajan rast prihoda. Prepoznata je po svojoj sposobnosti izgradnje i restrukturiranja visokoučinkovitih timova te implementaciji standardiziranih postupaka koji unaprjeđuju zadovoljstvo gostiju i poslovne rezultate. 

Diplomirala je marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a dodatno se usavršavala na Sveučilištu Cornell, gdje je završila program profesionalnog razvoja s fokusom na financijsko odlučivanje i upravljanje brendom. 

Vođena strašću prema ljudima, mjestu i svrsi, u svojoj novoj ulozi Lucija će se usredotočiti na jačanje tržišne prepoznatljivosti brenda Lošinj Hotels & Villas, razvoj partnerstava i inspiriranje timova na pružanje iznimnih i autentičnih iskustava gostima na otoku Lošinju.

Imenovanje Lucije Jukić označava važnu prekretnicu za Lošinj Hotels & Villlas, koji nastavlja širiti svoj utjecaj i unaprjeđivati ponudu u segmentu luksuznog turizma u Hrvatskoj.


O Lošinj Hotels & Villas

Lošinj Hotels & Villas istaknuti je brend vrhunskih luksuznih hotela i povijesnih vila na slikovitom otoku Lošinju. Brend nastoji gostima pružiti jedinstvena iskustva, spajajući lokalne tradicije s modernim luksuzom u očaravajućem, prirodnom okruženju. Otok Lošinj ima bogatu lječilišnu baštinu koja datira još od kraja 19. stoljeća te je posvećen očuvanju i promicanju ostavštine luksuza i wellnessa

Lošinj Hotels & Villas u svom portfelju ima luksuznu kolekciju, koja sadrži boutique i ultra luksuzne objekte, kao i klasičnu kolekciju s objektima s četiri zvjezdice, a svi su smješteni u srcu lošinjske ljekovite klime te nude prekrasan pogled na more, restorane svjetske klase, više puta nagrađene wellness programe te niz sadržaja idealnih za intimni bijeg, aktivni odmor ili obiteljski odmor.

Lošinj Hotels & Villas

