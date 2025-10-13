Lucija Jukić nova je izvršna direktorica prodaje i marketinga u LH&V

Njezina karijera obuhvaća višegodišnje komercijalne i vodeće pozicije u hotelskoj i FMCG industriji. Ranije je obnašala dužnost direktorice prodaje i marketinga u istaknutim hotelskim grupacijama u regiji, gdje je upravljala portfeljem više objekata i ostvarila značajan rast prihoda. Prepoznata je po svojoj sposobnosti izgradnje i restrukturiranja visokoučinkovitih timova te implementaciji standardiziranih postupaka koji unaprjeđuju zadovoljstvo gostiju i poslovne rezultate.

Diplomirala je marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a dodatno se usavršavala na Sveučilištu Cornell, gdje je završila program profesionalnog razvoja s fokusom na financijsko odlučivanje i upravljanje brendom.

Vođena strašću prema ljudima, mjestu i svrsi, u svojoj novoj ulozi Lucija će se usredotočiti na jačanje tržišne prepoznatljivosti brenda Lošinj Hotels & Villas, razvoj partnerstava i inspiriranje timova na pružanje iznimnih i autentičnih iskustava gostima na otoku Lošinju.

Imenovanje Lucije Jukić označava važnu prekretnicu za Lošinj Hotels & Villlas, koji nastavlja širiti svoj utjecaj i unaprjeđivati ponudu u segmentu luksuznog turizma u Hrvatskoj.



O Lošinj Hotels & Villas

Lošinj Hotels & Villas istaknuti je brend vrhunskih luksuznih hotela i povijesnih vila na slikovitom otoku Lošinju. Brend nastoji gostima pružiti jedinstvena iskustva, spajajući lokalne tradicije s modernim luksuzom u očaravajućem, prirodnom okruženju. Otok Lošinj ima bogatu lječilišnu baštinu koja datira još od kraja 19. stoljeća te je posvećen očuvanju i promicanju ostavštine luksuza i wellnessa.

Lošinj Hotels & Villas u svom portfelju ima luksuznu kolekciju, koja sadrži boutique i ultra luksuzne objekte, kao i klasičnu kolekciju s objektima s četiri zvjezdice, a svi su smješteni u srcu lošinjske ljekovite klime te nude prekrasan pogled na more, restorane svjetske klase, više puta nagrađene wellness programe te niz sadržaja idealnih za intimni bijeg, aktivni odmor ili obiteljski odmor.