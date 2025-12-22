Pepco Grupa povećala neto dobit na 219 milijuna eura, u Hrvatskoj posluje kroz 138 trgovina

Tijekom godine, Pepco Grupa ostvarila je značajan napredak u pojednostavljenju poslovanja i izoštravanju svog strateškog fokusa. Uspješna prodaja Poundlanda u lipnju 2025. i potpuni izlazak iz FMCG-a unutar brenda Pepco označili su ključne prekretnice, omogućujući Grupi da se isključivo koncentrira na odjeću i opću robu s većom maržom. Ovo preusmjeravanje rezultiralo je jednostavnijom, agilnijom i discipliniranijom organizacijom, bolje pozicioniranom za iskorištavanje prilika za rast i učinkovito reagiranje na promjenjive potrebe kupaca diljem Europe.

Foto: Pepco

„2025. bila je prava prekretnica za Grupu. Nakon što je u ožujku definirala svoj novi strateški okvir, Grupa ga je izvršavala iznimnim tempom, ostvarivši značajan napredak u kratkom vremenskom okviru. Odluka o preusmjeravanju na Pepco i isključivo na naše ključne kategorije odjeće i opće robe potvrđena je ovim snažnim rezultatima“, rekao je Tomislav Bekavac, Country Manager za Adria regiju (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina).

Snažni financijski rezultati potkrijepljeni discipliniranom provedbom

Foto: Pepco

Ovaj oštriji strateški fokus prenio se u snažne financijske rezultate u fiskalnoj godini 2025. Prihod Grupe porastao je za 8,7% na 4,5 milijardi eura, zahvaljujući povratku na pozitivan rast prodaje od 2,6% u usporedbi s prethodnim razdobljem i kontinuiranom širenju mreže trgovina. Temeljna EBITDA (u skladu s MSFI 16) porasla je za 10,3% na 865 milijuna eura, što odražava poboljšanje bruto marže od 100 baznih bodova na 48,0% u odnosu na prethodnu godinu, potaknuto poboljšanom operativnom učinkovitošću i izlaskom iz kategorija robe široke potrošnje.

Temeljna neto dobit porasla je za 19,7% na 219 milijuna eura, što pokazuje poboljšanu EBITDA konverziju, dok je snažno generiranje slobodnog novčanog toka od 334 milijuna eura dodatno ojačalo bilancu Grupe. Tijekom godine, Pepco Grupa uspješno je refinancirala svoj dug, produljila dospijeće i značajno smanjila prosječne troškove kamata, povećavajući financijsku fleksibilnost i otpornost.

Uz ove rezultate, Grupa je nastavila disciplinirano otvaranje trgovina, otvorivši 247 novih trgovina u fiskalnoj godini 2025. i završivši godinu s 4.359 trgovina diljem Europe. Širenje je ostalo usmjereno na tržišta s visokim povratom u srednjoj i istočnoj Europi (CEE) i zapadnoj Europi, koja zajedno predstavljaju motore rasta Grupe.

„Ponosni smo na snagu i veličinu naše mreže trgovina diljem Europe, a Pepco danas u Hrvatskoj posluje u 138 trgovina, naglašavajući važnost ovog tržišta unutar prisutnosti Grupe i njegovu ulogu u podržavanju dugoročnog rasta“, istaknuo je Bekavac.

Izgradnja dugoročne vrijednosti kroz ljude, platformu i odgovornost

Foto: Pepco

Strategija Pepco Grupe čvrsto je utemeljena na stvaranju dugoročne vrijednosti, uz potporu ulaganja u modernu, skalabilnu operativnu platformu. Tijekom fiskalne godine 2025., Grupa je ubrzala svoju digitalnu transformaciju, postavljajući temelje za nove mogućnosti usmjerene na kupce, uključujući novu internetsku stranicu, mobilnu aplikaciju i program vjernosti, čije je pokretanje planirano za prvo tromjesečje 2026. godine. Ulaganja u podatke, sustave i mogućnosti lanca opskrbe poboljšavaju donošenje odluka, operativnu učinkovitost i korisničko iskustvo.

Društveni utjecaj i dalje se ostvaruje kroz program Future at Heart, putem kojeg Pepco Grupa ulaže više od 3 milijuna eura godišnje u inicijative za obrazovanje djece, dosežući više od 90.000 djece svake godine u partnerstvu s više od 50 nevladinih organizacija na svojim tržištima.

Povjerenje u strategiju i izglede

Foto: Pepco

Gledajući unaprijed, Pepco Grupa ostaje uvjerena u svoju strategiju i izglede za rast u srednjoj i istočnoj Europi te zapadnoj Europi. Za fiskalnu godinu 2026. Grupa cilja na otprilike 250 neto otvorenja novih trgovina, s većinom usmjerenom na regiju srednje i istočne Europe, uz ubrzavanje širenja na odabranim zapadnoeuropskim tržištima, uključujući Španjolsku, Portugal i Italiju.

S pojednostavljenim portfeljem, revitaliziranim vodećim timom i sve većim povjerenjem u svoje izglede, Pepco Grupa ostaje čvrsto predana tome da postane jedan od najuspješnijih europskih diskontnih lanaca trgovina. Iskorištavajući svoju veličinu, vodstvo u cijenama i snažnu ponudu za kupce, Grupa se nastavlja fokusirati na prevođenje rasta u održivu dugoročnu vrijednost.