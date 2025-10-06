Naši Portali
NESREĆA U SLOVENIJI

Spasioci opisali dramatične trenutke potrage: 'Vrijeme je nemilosrdno letjelo. Jedan od napornijih u posljednjih nekoliko godina'

Autor
Robert Jurišić
06.10.2025.
u 07:33

Na području Tošeca dogodila se snježna lavina koja je zasula i odnijela troje planinara. Kolege iz Gorske spasilačke službe Bohinj zamolile su nas za pomoć. Naravno, odmah smo se počeli pripremati za polazak, napisali su spasioci iz Gorske reševalne službe Radovljica.

Spasioci Gorske službe spašavanja Radovljica (Gorska reševalna služba Radovljica) iz Slovenije opisali su jučer navečer kako je tekla potraga za hrvatskim planinarima koje je zamela lavina. Oni su već rano ujutro krenuli na jednu intervenciju u kojoj su pomagali teško ozlijeđenoj osobi. Prilikom povratka u postaju došao je novi poziv. Radilo se o tri planinara iz Hrvatske koje je zamela i odnijela lavina snijega. 

- Krenuli smo rano ujutro, neki od nas su se probudili u kišovito, hladno i vjetrovito jutro, baš kako je i predviđeno, dok je druge probudio zvuk pagera u 7.40. Po ovakvom vremenu, tako rano? Ali stvarno je upalilo. Brzo smo se okupili na stanici, a zatim u dolini Drage i krenuli prvo prema Poljškoj planini, a zatim stazom do Robleka.

Pokazalo se da je situacija izuzetno ozbiljna. Tijekom spuštanja grupe stranih planinara, drvo je palo na jednu osobu i prouzročilo joj tešku ozljedu glave. Na mjestu nesreće gorski spašavatelji GRS Radovljica pružili su prvu i hitnu medicinsku pomoć, pružili početnu skrb i započeli s što bržim prijevozom u dolinu. Stanje ozlijeđene osobe se pogoršavalo. Na Poljšku planinu stigla je ekipa NMP Radovljica i RP Bled. Tamo su naš liječnik, liječnik i medicinska sestra, zajedno s članovima tima hitne medicinske pomoći, pružili posljednju medicinsku pomoć teško ozlijeđenoj osobi, a zatim ga je tim hitne medicinske pomoći hitno prevezao u dolinu i dalje u Sveučilišnu bolnicu u Ljubljani na daljnje liječenje. Istovremeno, brinuli smo se o svim ostalim planinarima u grupi i ponudili im sklonište od lošeg vremena te podršku u slučaju teške nesreće u našim prostorijama.

Prije nego što se cijela ekipa vratila u postaju i prije nego što smo spakirali i očistili svu opremu, stigao je novi poziv. Ovaj put iz Bohinja. Na području Tošeca dogodila se snježna lavina koja je zasula i odnijela troje planinara. Kolege iz Gorske spasilačke službe Bohinj zamolile su nas za pomoć. Naravno, odmah smo se počeli pripremati za polazak. Presvukli smo dio natopljene odjeće, počeli kompletirati opremu, zamijenili mokre cipele za suhe i, što je najvažnije, počeli smo pripremati zimsku opremu za lavine.

Nakon nekog vremena dobili smo informaciju da su se aktivirali i naši susjedi u Gorskoj spasilačkoj službi Jesenice. Okupili smo ekipu, kompletirali opremu i brzo krenuli u pomoć Pokljuki. Vozeći se, promatrali smo okolinu, potpuno zimske uvjete već na cesti za Rudno Polje. Zatim smo, zajedno s kolegama iz Bohinja, nastavili pješice od Konjščice prema mjestu Plaza, na obroncima Tošeca. Tamo su bili i vodiči pasa za spašavanje od lavina. Organizirali smo se i započeli potragu za žrtvama. Vrijeme je nemilosrdno letjelo. Već je bilo kasno poslijepodne kada smo pronašli prvu žrtvu. Nažalost, preminuo je. Vrijeme se razvedrilo i uz pomoć helikoptera Slovenskih oružanih snaga prevezli smo ga u dolinu. Zatim, kako se približavao sumrak, prekinuli smo intervenciju i pripremili se za prijevoz u dolinu helikopterom. Iza nas je vrlo dug dan, jedan od napornijih u posljednjih nekoliko godina. Aktivnost nastavljamo rano sutra ujutro, intervencija potrage za zakopanim žrtvama još nije završena - stoji u objavi.

