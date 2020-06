Ljudima bez stoke dijelile se tisuće pašnjaka, za koje su dobivali poticaje

Od Ministarstva poljoprivrede pristiglo je pisano obrazloženje o utvrđenim nedostacima i uputama za otklanjanje predmetnog programa i ishođenje očitovanja nadležnih institucija potrebnih za izradu novog programa. Još pri donošenju programa jasno je istaknuto da se on formalno donosi da se ne bi izgubilo pravo na donošenje, tada ograničeno iznimno kratkim rokom, no već tada je nedostajao dio potrebne dokumentacije i podloga. Slična je situacija u većini ostalih jedinica lokalne samouprave, a postupak u odnosu na općinu Gračac osobito je kompliciran i otežan s obzirom na činjenicu da je prostorno najveća općina u RH te da za dio katastarskih općina zemljišne knjige ne postoje, odnosno uništene su u ratu.

Kako bi se, slijedom dokumentacije koja je u međuvremenu prikupljena, mogao pokrenuti novi postupak donošenja programa, prethodnu Odluku potrebno je poništiti i pokrenuti novi postupak donošenja – obavijestila je općinska načelnica Gračaca Nataša Turbić, inače profesorica njemačkog i francuskog jezika i književnosti, vijećnike na početku elektroničke sjednice održane 8. svibnja zašto je nužno odmah poništiti odluku koja je na snazi o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem na području ove prostorno najveće općine u Hrvatskoj u kojoj od Oluje ljudske sudbine naizgled naizmjenično, a zapravo skupa vode hrvatske i srpske stranke.

Samo jedan protiv

Sjednica koju spominjemo održana je 21 dan prije no što je Nataša Turbić (HDZ), u drugom mandatu na čelu najsiromašnije hrvatske općine, uhićena upravo zbog muljanja s dodjelom tisuća hektara krških pašnjaka i poljoprivrednog zemljišta na području Gračaca.

Prema navodima iz istrage koja je provedena o koruptivnoj hobotnici Josipe Rimac, bivše državne tajnice u Ministarstvu uprave, a čiji jedan krak vodi do opustjelog Gračaca, novi je natječaj za davanje u zakup pašnjaka na području općine trebao biti prilagođen zahtjevima Josipa Ravlića i Ante Sladića, dakle vlasnicima tvrtki koje se bave stočarstvom. Turbić je za tu “uslugu” primila 10.000 eura mita, a mediji su objavili kako je ovu inkriminaciju i priznala navodeći da mito nije tražila, već da je samo uzela ono što su joj dali.

– Tko je kriv što nije napravljen plan raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i hoće li netko za to snositi sankcije jer puno gubimo, a znamo da bi raspolaganje poljoprivrednim zemljištem bilo dobrodošlo našim poljoprivrednicima – od trinaestero vijećnika jedino je Nebojšu Rađenovića iz SDSS-a zanimalo objašnjenje prijedloga sa sjednice od 8. svibnja.

– Mislim da niste pozorno pročitali obrazloženje jer u njemu su svi odgovori na vaša pitanja. Postoje li sankcije za njih, morat ćete provjeriti. Koliko je nama poznato, sami poljoprivrednici nisu izgubili postojeće raspolaganje zemljišta niti svoje potpore s obzirom na to da je jasno rečeno da im vrijedi raspolaganje i posjed do trenutka raspisivanja novog natječaja – odmah mu je odgovorila načelnica. Nekoliko minuta kasnije, kada se glasalo o ovoj točki, vijećnik Rađenović jedini nije bio za poništenje odluke. – Općinari su nam na posljednjoj sjednici nabili magareće uši – kaže vijećnica nezavisne liste Slavica Milčić izlazeći iz malog pogona u kojem marljive Gračanke proizvode natikače koje su postale apsolutni hit za skorašnje ljeto. I dok je prije rata u tvornicama u Gračacu – a proizvodili su tu Šimecki, Kamensko... – radilo oko tri tisuće ljudi, danas je na prostoru cijele općine ostalo jedva toliko ljudi, dodaje vijećnica. – Ovdje rade sud, policija, općina, ceste... i to je manje-više to – kaže Slavica.

Govori nam zatim o svojem poznanstvu s uhićenom načelnicom, kako su obje ovamo došle nakon Oluje, iz Bosne i Hercegovine. Načelnica je iz okolice Kaknja, iz župe Kraljeva Sutjeska, Slavica iz Livna. Nataša je studij završila u Zadru i jedno je vrijeme radila u Udruzi Prospero, čija je predsjednica Slavica držala tečaj njemačkog: Nikako nije mogla dobiti posao u školi. Njezino prvo pravo radno mjesto jest ovo općinske načelnice. Ovo što se sada dogodilo ne vjerujem da je izašlo samo iz njezine glave. Nataša je lijepa žena, obuje štikle i fino se nacifra, ali, draga moja, ti nama ne trebaš najljepša i najzgodnija, već najpametnija – govori nezavisna vijećnica..

Izvlačenje novca

Kazuje nam zatim o slučaju otprije pet godina kada je Elvira Sterle, danas HDZ-ova vijećnica Gradskog vijeća u Zadru, dobila potvrdu o korištenju nekoliko tisuća hektara gračačkih pašnjaka: – Dobila je potvrdu od općine da je u mirnom posjedu pustih hektara koje je trebalo valjda helikopterom obilaziti jer se drukčije ne bi moglo. Da je sve išlo po planu, Sterle bi godišnje izvlačila 15 milijuna kuna na poticajima. Mnogi su ovdje stekli novac od krava i poticaja. Ima jedan funkcionar koji je upisao zemlju na Popini pa i on bere lovu. Neka me netko demantira i dokaže da ovo nije istina. Ovdje se svašta događa, javna je tajna da glasači iz Srbije, ali iz Njemačke, imaju plaćen dolazak na izbore, a dobiju i džeparac za glas. Ali znate što je najgore? Prođe li Nataša lišo, opet će svi za nju glasati i reći da nema veze jer je ona uzela malo, a ostali puno više. Rijetki su oni koji će reći nešto protiv jer je ljudima nenormalno postalo normalno. I dok novac kod nas ubiru seleći stočari, koji stoke i nemaju, ljudi koji se stvarno bave stočarstvom ne mogu do pašnjaka – tvrdi Slavica Milčić. – Što se mene tiče, Nataša nikad i ne bi trebala izaći iz zatvora. Ta je žena drska, bezobrazna, nepristojna, sklona podcjenjivanju – kaže općinski vijećnik Nebojša Rađenović iz Srba, koji se jedini bio usprotivio prijedlogu poništenja odluke o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem.

Pokazuje nam zatim hrpe dopisa koje je kao predsjednik MO-a Srb bio slao načelnici tražeći da se popravi infrastruktura, uredi groblje i još koješta. Govori Rađenović o proračunskim novcem masno plaćenim, a traljavo odrađenim poslovima u Srbu, pokazuje ulicu koja se “raspala” nedugo nakon što je napravljena... Predsjednik Općinskog vijeća Gračaca Tadija Šišić ni izbliza ne dijeli njegovo mišljenje, već načelnicu opisuje kao pametnu ženu i kaže da je u šoku od njezina uhićenja. Vjeruje da će se dobri projekti koje je Nataša Turbić započela ipak nastaviti, poput onih oko uređenja infrastrukture. U jednome od kafića u Gračacu mještani su komentirali da je Nataša Turbić ispala žrtveno janje mnogo većih igrača kojima očito nije dorasla potvrđujući tu svoju teoriju činjenicom da je ona ostala u pritvoru iako je 11. na “listi” od 13 osumnjičenih, dok su oni “bolje plasirani” pušteni kući.