PRIJETNJA IZ HAVANE

Kuba zaprijetila SAD-u: 'Napad bi donio krvoproliće'

Cuba marks 65th anniversary of socialist revolution
Foto: Norlys Perez/REUTERS
1/3
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
18.05.2026.
u 17:45

Posljednjih tjedana nestalo je goriva, a struja je često dostupna tek sat ili dva dnevno.

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel u ponedjeljak je rekao da bi svaka američka vojna akcija protiv Kube rezultirala "krvoprolićem" s nesagledivim posljedicama za regionalni mir i stabilnost. "Kuba ne predstavlja prijetnju", napisao je Diaz-Canel u objavi na X-u.

Komentari su uslijedili nakon izvještaja Axiosa objavljenog u nedjelju, koji se pozivaju na povjerljive obavještajne podatke, da je Kuba nabavila više od 300 dronova i da razrađuje planove o njihovoj upotrebi za napad na američku pomorsku bazu u zaljevu Guantanamo, američke vojne brodove i Key West na Floridi.

Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez je u zasebnoj objavi rekao da Kuba, "kao svaka nacija na svijetu", ima pravo na legitimnu samoobranu od vanjske agresije prema Povelji UN-a i međunarodnom pravu.

Kuba, komunistički neprijatelj Washingtona već generacijama, pod sve je većim pritiskom otkako su Sjedinjene Države prekinule opskrbu energijom nakon što su u siječnju uhitile predsjednika svoje tadašnje saveznice Venezuele. Posljednjih tjedana nestalo je goriva, a struja je često dostupna tek sat ili dva dnevno.
Avatar ajatolah2
ajatolah2
18:25 18.05.2026.

Ameri su se doslovno u.rali od straha, bit ćete vi manji od makovog zrna, bez nafte, bez struje za koji mjesec ćete moliti amere da vam izaberu novog vođu i da vam ukinu sankcije, božanstvo putler je zaglibio u Ukrajini i ima preča posla, a kinezi neće sigurno u rat s SAD-om zbog vas, buahahaha

