Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel u ponedjeljak je rekao da bi svaka američka vojna akcija protiv Kube rezultirala "krvoprolićem" s nesagledivim posljedicama za regionalni mir i stabilnost. "Kuba ne predstavlja prijetnju", napisao je Diaz-Canel u objavi na X-u.
Komentari su uslijedili nakon izvještaja Axiosa objavljenog u nedjelju, koji se pozivaju na povjerljive obavještajne podatke, da je Kuba nabavila više od 300 dronova i da razrađuje planove o njihovoj upotrebi za napad na američku pomorsku bazu u zaljevu Guantanamo, američke vojne brodove i Key West na Floridi.
Ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez je u zasebnoj objavi rekao da Kuba, "kao svaka nacija na svijetu", ima pravo na legitimnu samoobranu od vanjske agresije prema Povelji UN-a i međunarodnom pravu.
Kuba, komunistički neprijatelj Washingtona već generacijama, pod sve je većim pritiskom otkako su Sjedinjene Države prekinule opskrbu energijom nakon što su u siječnju uhitile predsjednika svoje tadašnje saveznice Venezuele. Posljednjih tjedana nestalo je goriva, a struja je često dostupna tek sat ili dva dnevno.
Ameri su se doslovno u.rali od straha, bit ćete vi manji od makovog zrna, bez nafte, bez struje za koji mjesec ćete moliti amere da vam izaberu novog vođu i da vam ukinu sankcije, božanstvo putler je zaglibio u Ukrajini i ima preča posla, a kinezi neće sigurno u rat s SAD-om zbog vas, buahahaha