UBOJSTVO U DRNIŠU

Oglasila se i Jadranka Kosor: 'U znak suosjećanja, maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja'

Pakrac: 1.7.1953. ro?ena Jadranka Kosor
Foto: Jurica Galoic/24sata
1/6
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
18.05.2026.
u 17:32

U svojoj objavi posebno je istaknula činjenicu da se mladić pripremao za završetak srednje škole i maturalno slavlje, pozvavši pritom na simboličan čin suosjećanja

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor oglasila se na društvenoj mreži X povodom tragičnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu, slučaja koji je  potresao hrvatsku javnost.

U svojoj objavi posebno je istaknula činjenicu da se mladić pripremao za završetak srednje škole i maturalno slavlje, pozvavši pritom na simboličan čin suosjećanja među maturantima diljem zemlje. ‘Luka se pripremao za maturalno veselje i svečanost. U znak suosjećanja, maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja’, napisala je Kosor.

Podsjetimo, za ubojstvo 19-godišnjeg Luke osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je uhićen u ponedjeljak nakon intenzivne potrage. Slučaj je otvorio i niz pitanja o radu pravosuđa, s obzirom na to da je Aleksić ranije bio pravomoćno osuđen za teško ubojstvo te se protiv njega vodilo nekoliko postupaka.
Avatar fidelio
fidelio
17:50 18.05.2026.

Prvo ti, Jadranka... prvo ti...

PE
Pentagon
17:49 18.05.2026.

I najveće tragedije koristi za svoju novo ljevičarsku samopromociju. Paštetica.

IG
IgorY
17:39 18.05.2026.

A tko je ta žena ? Sjeća li je se netko ? Da li ju je pitao tko što god ? Pamtimo je jedino po onome " Kuda Ivo tu i ja.....". Toliko o karakteru.

