Oglasila se i Jadranka Kosor: 'U znak suosjećanja, maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja'

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor oglasila se na društvenoj mreži X povodom tragičnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu, slučaja koji je potresao hrvatsku javnost.

U svojoj objavi posebno je istaknula činjenicu da se mladić pripremao za završetak srednje škole i maturalno slavlje, pozvavši pritom na simboličan čin suosjećanja među maturantima diljem zemlje. ‘Luka se pripremao za maturalno veselje i svečanost. U znak suosjećanja, maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja’, napisala je Kosor.

— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) May 18, 2026

Podsjetimo, za ubojstvo 19-godišnjeg Luke osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je uhićen u ponedjeljak nakon intenzivne potrage. Slučaj je otvorio i niz pitanja o radu pravosuđa, s obzirom na to da je Aleksić ranije bio pravomoćno osuđen za teško ubojstvo te se protiv njega vodilo nekoliko postupaka.