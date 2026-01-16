Što je najviše poskupjelo u Hrvatskoj od 1. siječnja? 'Ne brinemo, znamo da će biti samo gore'

"Evo meni frizer digao cijenu šišanja sa 7 na 10 eura, ne znam jesu li toliki nameti skočili, ali čisto sumnjam. Za šišanje koje traje tri do četiri minute, skuplji je od keramičara", napisao je korisnik na Redditu i pokrenuo raspravu koja je privukla desetke komentara. Njegova naizgled jednostavna pritužba o poskupljenju od gotovo 43 posto dotaknula je živac mnogima koji se svakodnevno suočavaju s rastom troškova života.

Objava je brzo podijelila zajednicu. Dok su jedni stali u obranu frizera, drugi su izrazili slično nezadovoljstvo. "I frizerka mora jesti, ići mehaničaru, platiti popravke. Jedno vuče drugo", objasnio je jedan komentator, dok je drugi dodao kako frizeru nisu poskupjeli samo materijali i doprinosi, već i svi životni troškovi, od stanarine do hrane. S druge strane, mnogi smatraju da je takav skok cijene pretjeran. "Ako ti šišanje traje tri-četiri minute, možeš si kupiti mašinicu za 30 eura i otplatiti je kroz godinu dana", praktičan je savjet jednog korisnika. Drugi su podijelili svoja rješenja, poput samostalnog šišanja kod kuće, ističući kako su na taj način uštedjeli stotine eura.

Rasprava se neizbježno proširila s frizerskih salona na sve ostale aspekte života, potvrđujući osjećaj da je poskupljenje sveprisutno. "Bolje pitanje bi bilo što sve nije poskupilo", sažeo je opći dojam jedan od sudionika. Kao najveći skok, uz usluge, mnogi su istaknuli cijene računalnih komponenti. "RAM, SSD, općenito sve komponente, ali ne brinem se, znam da će biti gore", pesimistično je primijetio najpopularniji komentar u raspravi.

Korisnici su navodili i konkretne primjere iz trgovina: od ajvara i proteinskog mlijeka do glavice kiselog zelja koja je dosegnula vrtoglavu cijenu. Posebno su istaknute cijene majstorskih usluga. "Frend je 2017. radio kupaonicu za 110 kn/m2, a danas sam otkrio da cijene idu po 30 eura pa na gore", jedan je od primjera koji ilustrira drastičan rast. Iako se ukupna inflacija usporava, Hrvatska narodna banka već je ranije upozorila kako cijene u uslužnom sektoru ostaju "visoke i postojane", što građani očito osjećaju na vlastitom džepu.

Jedan od zanimljivijih pogleda na uzroke poskupljenja ponudio je korisnik koji problem vidi u nesrazmjeru ponude i potražnje na tržištu rada. "Tjerajte djecu u frizere i keramičare pa će spuštati cijene dok ih bude previše. Ovako 100 IT-jevaca, 50 filozofa, 20 pravnika zovu jednog frizera i jednog keramičara. Mogu stavljati cijene kakve god požele", napisao je, pokrenuvši debatu o tome postoji li uistinu manjak majstora.

Dok jedni smatraju da je upravo nedostatak kvalificirane radne snage u obrtničkim zanimanjima ključni razlog rasta cijena, drugi su uvjereni da je posrijedi čista pohlepa i iskorištavanje situacije nakon uvođenja eura. "Ubit će vas pohlepa i radujem se tome", oštar je bio jedan komentator, navodeći primjere brijača čije su cijene narasle i do 500 posto u nekoliko godina.