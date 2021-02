Plenković o cjepivu: Do kraja ožujka treba doći oko 600.000 doza

Premijer Andrej Plenković u posjetu je Splitsko-dalmatinskoj županiji, a prvo je obišao selo Kokorići koje je u prosincu stradalo u poplavama.

– Prijavljene su 53 štete, siguran sam da će uslijediti sanacija kuća i objekata koji su nastradali tijekom velike poplave koja je trajala desetak dana u prosincu. Ono što je dugoročno bitno jest plan Hrvatskih voda da se napravi tunel koji bi sustavno riješio probleme poplava u ovom kraju te istodobno pomogao razvoju poljoprivrede. Možemo reći da su ovdje od prvoga trenutka reagirali svi... Spremni smo pomoći Vrgorcu i Kokorićima da se vrate u normalan život – rekao je Plenković.

Kazao je i kako su sredstva za pomoć već isplaćena.

– Mi smo to isplatili još prošle godine. Sredstva su otišla prema županiji i sada je na županu i gradonačelniku i mjesnom odboru da dogovore sustav isplate novca onima kojima je to najpotrebnije. Do kraja veljače vjerujem da će dobiti sredstva – rekao je.

Novinari su ga pitali i o inspekcijama zbog cijepljenja preko reda.

– To je pokrenuo ministar zdravstva. Ja ne znam ovdje iz Kokorića jesu li krenule, ali znam da je tražio izvješća od svih zdravstvenih ustanova. Ideja je bila da se cijepe oni koji su najizloženiji i najugroženiji. Je li tu bilo još nekih situacija, očito jest. To, nažalost, nismo u stanju kontrolirati, tu apeliramo na sve da se ponašaju u skladu struke i plana koji je napravljen. Naša zadaća kao vlade jest da osiguramo što veći broj doza do kraja prvoga kvartala. Do kraja ožujka treba doći oko 600.000 doza, znatno će to biti više u travnju, svibnju i lipnju i da na taj način maksimalno zaštitimo hrvatske građane do turističke sezone – kazao je Plenković.

Pitalo ga se i o dugu veledrogerijama.

– To je priča koja kao da se ponavlja svaka dva mjeseca. Mi smo u prosincu isplatili milijardu i 340 milijuna kuna zadnjim preraspodjelama u proračunu. Isplatili smo još dodatnih 300 milijuna kuna. Ministri financija i zdravstva s njima će imati sastanke – izjavio je Plenković.

Kaže kako se nije razgovaralo o proizvodnji cjepiva u Hrvatskoj.

Rekao je i kako se nije čuo s ministrom Tomom Medvedom oko nove afere vezane uz Ivu Žinića.

– Nisam se čuo s njim, mogu ga dobiti, ne vidim da je to dramatično pitanje, to mi nije prioritet.

Osvrnuo se i na prozivke oporbe koja želi ostavku ministra Medveda.

– Pozvao sam ih da dođu na razgovor, od prvoga dana su odbili doći na razgovore, ne u neku gužvu, klub, jazbinu nego u Vladu. S načinom i destruktivnošću kojom oporba nastoji otežati naše aktivnosti, bilo da su to istražna povjerenstva, interpelacije, oni nam na taj način žele oduzeti fokuse od onoga što je bitno. Bitno je da je Pelješki most s kopnom spojen, Studentski dom u Dubrovniku od 219 milijuna kuna je otvoren, sigurna kuća da bismo zaštitili žene i djecu od divljaka i nasilnika sada postoji u u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a to je inicijativa naše Vlade, a ne SDP-ove vlade koja nije bila u stanju niti ratificirati Istanbulsku konvenciju – kazao je Plenković nabrajajući što je Vlada učinila.

– Ljudi su imali pravo birati, naročito ljevica i krajnja desnica koji su se ujedinili protiv desnoga centra i liberala, to je politička utakmica Hrvatske... Ujedinili su se na predsjedničkim izborima, htjeli su to napraviti na izborima 5., srpnja. Malo su ljutiti, malo su frustrirani, nije lako biti u oporbi osam godina, ali svatko će raditi svoj posao. Mi vlast, a oni oporbu. Bit će u oporbi do 2024., a na lokalnoj razini do 2025. – rekao je.