Lidl Hrvatska uručio blagdanske donacije u vrijednosti 45.000 eura

U sklopu međunarodne božićne kampanje, Lidl Hrvatska je uručio blagdanske donacije Caritasovim socijalnim trgovinama i bankama hrane diljem Hrvatske. Donacije vrijedne ukupno 45.000 eura potvrđuju Lidlovu kontinuiranu predanost borbi protiv siromaštva, smanjenju bacanja hrane te podršci najranjivijim skupinama u društvu.

Blagdanskom druženju su prisustvovali predstavnici Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, Caritasa Sisačke biskupije, Caritasa Gospićko-senjske biskupije, predstavnici Hrvatskog Crvenog križa te predstavnici banaka hrane Crvenog križa Zagreb, Osijek, Požega, Virovitica, Čakovec, Karlovac, Koprivnica, Krapinsko-zagorske županije te predstavnici Banke hrane Udruge Duga Vukovar. Lidl im se ovom prilikom zahvalio na nesebičnom radu i svakodnevnom doprinosu ublažavanju socijalnih nejednakosti. Caritasovim socijalnim trgovinama u Zagrebu, Gospiću i Sisku uručeno je 15.000 eura u proizvodima, a 30.000 eura financijske donacije dodijeljeno je bankama hrane.

Predstavnici Lidla uručuju ček za Caritasove socijalne trgovine u Zagrebu, Sisku i Gospiću Foto: Goran Jakuš

Predstavnici Lidla istaknuli su kako je suradnja s humanitarnim organizacijama važan dio njihovog društveno odgovornog djelovanja: „Ponosni smo što dugogodišnjom suradnjom s Caritasom i nedavno uspostavljenom suradnjom s bankama hrane možemo konkretno doprinijeti zajednici, osobito u blagdansko vrijeme, kada je potreba za solidarnošću još izraženija. Ovom prilikom želimo zahvaliti i svim volonterima i djelatnicima koji neumorno rade kako bi pomogli onima kojima je to najpotrebnije“, poručila je Marina Dijaković, voditeljica Corporate Affairsa Lidla Hrvatska.

Predstavnici Lidla uručuju ček za banke hrane Hrvatskog Crvenog kriza i Udruge Duga Foto: Goran Jakuš

Predstavnici Caritasa i Banka hrane zahvalili su Lidlu na podršci, naglasivši da će donacije omogućiti nabavu prijeko potrebnih proizvoda koji olakšavaju život tisućama korisnika diljem Hrvatske.

Lidlove blagdanske donacije realizirane su u sklopu međunarodne kampanje „Dijeli blagdansku radost svaki dan. Isplati se.“. Božić mnogima predstavlja najljepše razdoblje u godini, vrijeme kada s posebnom pažnjom nastojimo razveseliti druge. No, što kada bismo taj osjećaj zajedništva i pažnje živjeli tijekom cijele godine? Upravo na to nas podsjeća Lidlov božićni koncept, koji poziva da male geste zahvalnosti i pažnje postanu dio naše svakodnevice.