Šef DHMZ-a: Veći dio Hrvatske probudit će se na -10, u petak nove oborine

Snježni pokrivač koji je zahvatio kontinentalni dio Hrvatske usporio je promet, dok je priobalje pogodila olujna bura. Meteorolozi najavljuju nastavak zimskih uvjeta uz niske temperature i nove padaline. Glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) Ivan Güttler u HRT-ovoj emisiji Otvoreno najavio je vremenske prilike za ostatak tjedna.

Güttler je istaknuo da u četvrtak ne očekujemo nove oborine, ali da će doći do naglog pada temperature. "Ali probudit ćemo se, veći dio kontinentalne i gorske Hrvatske, s temperaturama oko -10. To je posebno bitno zato što će se dio snijega koji je zadržan ponovno smrznuti i može otežati kretanje i pješacima i vozilima", upozorio je.

Već u petak, dodao je, očekuju se nove oborine, no u manjim količinama nego početkom tjedna. "Očekujemo još nekoliko cm novog snijega u kontinentalnoj i gorskoj Hrvatskoj", rekao je Güttler, posebno upozorivši na opasnost od kiše koja se ledi u dodiru s tlom. Oborine se očekuju i u subotu, dok bi idući tjedan temperature trebale biti oko nule, uz uglavnom suho vrijeme.

Komentirajući niske temperature u kontekstu globalnog zatopljenja, Güttler je podsjetio na rekordno tople godine u gradovima poput Splita i Zagreba. "Međutim, to ne znači da nećemo imati hladnih valova, dana sa snijegom. Bitno je interpretirati klimatske promjene na način da kažemo - takvi događaji se rjeđe događaju", pojasnio je. Dok se zimske službe bore s padalinama, u Zagrebu se rasplamsala politička rasprava oko čišćenja snijega.

Andro Pavuna, predsjednik stožera Zimske službe, tvrdi da je grad očišćen vrlo temeljito. "Ne da su ceste crne, nego su suhe. Ceste su suhe. To ste svi koji ste došli ovamo mogli vidjeti", izjavio je, komentirajući probleme prethodne večeri riječima: "Sinoć je padao snijeg".

Pavuna je naglasio da je čišćenje u vrijeme padalina "donekle Sizifov posao" i "neki nadstandard koji mi imamo, koji mnoge države doista nemaju". Također je podsjetio građane na odgovornost za održavanje pločnika ispred svojih zgrada. "Ako netko padne ispred njihovog ulaza, njihova je odgovornost za to što se netko polomio ispred. To je ono što je zapravo skupo. Ovih 100 eura od komunalnog redara zapravo je sitnica", rekao je.

S druge strane, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević kritizirao je gradske vlasti zbog zastoja u prometu. "Gledajući današnji, a poglavito jučerašnji dan, možemo poručiti samo jednu poruku - snijeg pao, grad je stao", kazao je Matijević.

Dodao je da "žile kucavice" grada gotovo dva dana nisu bile očišćene, što je izazvalo prometni kolaps, a posebno ga zabrinjavaju iskakanja tramvaja iz tračnica. Pozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića da objasni smanjenje kapaciteta Zimske službe i zaliha soli.

Pavuna je odbacio te kritike, naglašavajući da su kapaciteti povećani, a grad ujutro potpuno očišćen. "Govoriti o kolapsima i o nečemu po meni je stvarno bespredmetno", zaključio je. Davor Spevec, pomoćnik ravnatelja Civilne zaštite, ocijenio je da su protekla dva dana prošla zadovoljavajuće.

Istaknuo je da je HGSS imao zanemariv broj intervencija s obzirom na količinu snijega, uglavnom pomažući zaglavljenim vozilima hitne pomoći i u dostavi lijekova. Spevec je podsjetio građane da se u slučaju nužde mogu javiti na jedinstveni europski broj za hitne službe 112.