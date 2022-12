Lavrov poručio Ukrajincima: Ispunite naše prijedloge za svoje dobro, inače će o svemu odlučiti ruska vojska

Ukrajinski ministar vanjskih poslova, Dmytro Kuleba, rekao je da njegova vlada ima za cilj održati mirovni summit do kraja veljače. Sugerirao je da bi glavni tajnik UN-a António Guterres mogao biti mogući posrednik u mirovnim pregovorima s Rusijom.

Tijek događaja:

8:30 - Rusija ne namjerava predložiti nikakve nove inicijative o strateškom naoružanju ili sigurnosnim jamstvima, rekao je njezin ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu koji je u utorak objavila državna novinska agencija Tass.

Lavrov je također pozvao zapad na maksimalnu suzdržanost u "vrlo osjetljivoj" nuklearnoj sferi.

7:49 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da se oslanja na pomoć Indije u provedbi "formule mira" tijekom telefonskog razgovora s premijerom Narendrom Modijem.

Poziv dolazi u trenutku kada New Delhi nastoji ojačati trgovinske veze s Moskvom nakon što je postao jedan od najvećih kupaca ruske nafte — prkoseći zapadnim sankcijama i pružajući vitalnu financijsku pojas za spas ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu dok Kremlj vodi neizazvani rat protiv svog susjeda.

"Najavio sam mirovnu formulu i sada računam na sudjelovanje Indije u njezinoj provedbi", napisao je Zelenski na Twitteru. “Također sam zahvalio na humanitarnoj pomoći i podršci u UN-u.”

U priopćenju nakon poziva, indijska vlada rekla je da je Modi ponovio svoje pozive na "trenutni prekid neprijateljstava" i na "povratak dijalogu i diplomaciji".

"Premijer je također prenio potporu Indije svim mirovnim naporima", dodaje se u priopćenju.

Zelenski je predstavio mirovnu formulu od 10 točaka svjetskim čelnicima na summitu Grupe 20 na Baliju u Indoneziji u studenom. Indija je ovoga mjeseca preuzela predsjedanje G20, a obnašat će ga do sljedeće godine.

