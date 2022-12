Napad dronom na rusku vojnu bazu: 'Oborili smo ga na maloj visini, poginule su tri osobe'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je građane svoje zemlje na nastavak ruskih napada u nekoliko preostalih dana 2022. "Moramo biti svjesni da će naš neprijatelj pokušati učiniti ovo vrijeme mračnim i teškim za nas", rekao je u svom dnevnom video obraćanju u nedjelju navečer.

Tijek događaja:

8:00 - Taktički raketni sustavi Iskander isporučeni iz Rusije, koji mogu nositi nuklearne bojeve glave, i sustavi protuzračne obrane S-400 raspoređeni su u Bjelorusiji i spremni su za obavljanje predviđenih zadaća, rekao je visoki dužnosnik bjeloruskog ministarstva obrane. Leonid Kasinsky rekao je u videu objavljenom u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram u nedjelju:

"Naši vojnici, posade u potpunosti su završili obuku u zajedničkim središtima za borbenu obuku oružanih snaga Ruske Federacije i Republike Bjelorusije… Ovi tipovi naoružanja (sustavi Iskander i S-400) danas su na borbenoj dužnosti i potpuno su spremni za izvršavanje zadaća za koje su namijenjeni.”

Nije jasno koliko je sustava Iskander raspoređeno u Bjelorusiji, ali to je uslijedilo nakon Putinova posjeta Minsku 19. prosinca zbog zabrinutosti u Ukrajini da će izvršiti pritisak na Bjelorusiju da se pridruži novoj kopnenoj ofenzivi i otvori novu frontu, piše Guardian.

7:00 - Tri vojne osobe poginule su kao posljedica pada olupine ukrajinskog drona na vojnu bazu u ruskoj regiji Saratov, izvijestile su ruske agencije pozivajući se na Ministarstvo obrane. "Dana 26. prosinca, oko 01.35 po moskovskom vremenu, ukrajinska bespilotna letjelica oborena je na maloj visini dok se približavala vojnom aerodromu Engels u oblasti Saratov", priopćilo je rusko Ministarstvo obrane.

"Kao posljedica pada olupine bespilotne letjelice, smrtno su stradala tri ruska pripadnika tehničkog osoblja koji su bili na aerodromu." Ministarstvo je dodalo da zrakoplovna oprema nije oštećena.

There are reports of Air Raid Sirens and Explosions being heard at Engel’s Air Force Base in the Saratov Region of Russia, this Air Base is a Major Bomber Base and is the primary Operations Base for the Tupolev Tu-160 “Blackjack” Heavy Strategic Bomber. pic.twitter.com/XciJuje56u