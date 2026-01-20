Naši Portali
POLICIJA TRAŽI AUTOBUS

Užas na austrijskoj granici: U torbi nađeno mrtvo novorođenče, kamera snimila jednu ženu...

austrijska policija
Frank Hoermann/DPA/PIXSELL
Autor
Snježana Herek
20.01.2026.
u 18:46

Državno odvjetništvo u Željeznom, glavnom gradu austrijske pokrajine Gradišće izdalo je nalog za obdukciju tijela mrtve bebe, kako bi se utvrdilo vrijeme i uzrok smrti, te ostale pojedinosti u otkrivanju počinitelja tog gnjusnog zločina

Šokirajući pojedinosti o mrtvom novorođenčetu nađenom u nedjelju u Gradišću u Austriji, na austrijsko-mađarskom graničnom prijelazu Nickelsdorf, užasnule su Austrijance. Domaći dnevni list “Kronen Zeitung" u utorak piše kako se na jednoj od kamera postavljenih na austrijskom graničnom prijelazu vidi kako je jedna žena u nedjelju oko 9 sati ujutro izašla iz autobusa s rumunjskim registarskim tablicama.

Nakon nekoliko minuta ponovno se je vratila natrag u autobus, uzela je crnu sportsku torbu i potom ju je ostavila pokraj jedne kante za smeće. Kamera je također snimila kako ženi pri odlaganju torbe pomaže šofer autobusa. Nekoliko sati kasnije, negdje između 9 i 13 sati u ostavljenoj torbi na austrijsko-mađarskom graničnom prijelazu Nickelsdorf, u okrugu Neusiedl am See u Gradišću, pronađena je mrtvo novorođenče - malena djevojčica. I to smrznuta, jer je u nedjelju bila izuzetno niska temperatura zraka, dobrano ispod nula stupnjeva Celzija.

Prema informacijama Kronen Zeitunga beživotno tijelo novorođene djevojčice otkrili su putnici, koji su u nedjelju putovali na toj relaciji. List navodi da je osumnjičena žena, koja je izašla iz rumunjskog autobusa i ostavila crnu sportsku torbu s novorođenčetom, vjerojatno nakon “tajnog poroda”, navodno njegovateljica za starije osobe, kojih mnoštvo iz Rumunjske radi širom Austrije, i često putuju na toj relaciji. Prema posljednjim informacijama, policija je u potrazi za autobusom iz Rumunjske, koji je u nedjelju ujutro ušao u Austriju.

Državno odvjetništvo u Željeznom, glavnom gradu austrijske pokrajine Gradišće izdalo je nalog za obdukciju tijela mrtve bebe, kako bi se utvrdilo vrijeme i uzrok smrti, te ostale pojedinosti u otkrivanju počinitelja tog gnjusnog zločina, izvijestila je u utorak Pokrajinska policija Gradišća. Ono što je također poznato je, da nakon što je pronađeno novorođenče u torbi, odmah su pozvana kola Hitna pomoć, no djevojčica je već bila mrtva.

Trump:To što je brod otišao na Grenland prije 500 godina pa se vratio ne daje im pravo na vlasništvo
Ključne riječi
smrt tragedija novorođenče granica Austrija

