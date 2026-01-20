EU jača obranu od cyber-napada

Cyber Resilience Act (CRA) još je jedan u nizu digitalnih propisa kojima Europska unija nastoji ojačati obranu od sve učestalijih kibernetičkih napada. Riječ je o zakonu koji treba jamčiti višu razinu sigurnosti za sve žičane i bežične uređaje koji su spojeni na internet, kao i softver koji je dostupan na jedinstvenom europskom tržištu, a istovremeno propisuje da proizvođači snose odgovornost za kibernetičku sigurnost tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda. Propis je donesen krajem 2024., u punoj će primjeni biti od kraja 2027., a neke obaveze za države članice počinju već ove godine.