UVODI SE NOVI ZAKON

EU jača obranu od cyber-napada

Autor
Zoran Vitas
20.01.2026.
u 20:46

Svi digitalni proizvodi koji se prodaju u Europskoj uniji morat će imati ugrađene kibernetičke sigurnosne standarde koji će potrošače i poduzeća bolje štititi od napada

Cyber Resilience Act (CRA) još je jedan u nizu digitalnih propisa kojima Europska unija nastoji ojačati obranu od sve učestalijih kibernetičkih napada. Riječ je o zakonu koji treba jamčiti višu razinu sigurnosti za sve žičane i bežične uređaje koji su spojeni na internet, kao i softver koji je dostupan na jedinstvenom europskom tržištu, a istovremeno propisuje da proizvođači snose odgovornost za kibernetičku sigurnost tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda. Propis je donesen krajem 2024., u punoj će primjeni biti od kraja 2027., a neke obaveze za države članice počinju već ove godine.

SE
Serengeti
21:16 20.01.2026.

Tajne službe SAD-a već imaju pristup svim komunikacijskim kanalima Europe tako da ta zaštita nema smisla.

