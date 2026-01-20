Objavljujemo 71 kandidata nominiranih u 20. izboru najpopularnijih Hrvata izvan Hrvatske

Nakon pregleda svih pristiglih nominacija, objavljujemo popis 71 kandidata u ovogodišnjem 20. Izboru najpopularnijih Hrvata izvan Hrvatske za prestižnu izvandomovinsku nagradu "Večernjakova domovnica" koju dodjeljuju Večernji list i Fenix-magazin.

Tijekom proteklih mjesec dana, na adrese redakcija Fenix-magazina i Večernjeg lista pristigao je iznimno velik broj prijedloga za nominaciju uspješnih pojedinaca, klubova, udruga i zajednica u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla. Svaki prijedlog bio je popraćen obrazloženjem s naglaskom na postignuća tijekom 2025. godine. Unatoč manjem broju tehnički nepotpunih ili neispravnih prijava, naš stručni žiri odabrao je 71 kandidate koji ispunjavaju sve propisane kriterije.

Pristigle prijedloge za nominacije kandidata iz Bosne i Hercegovine nismo uzimali u obzir jer je BiH država u kojoj je hrvatski narod konstitutivan zajedno sa dva ostala naroda. Također nismo uzimali u obzir niti prijedloge nominacija iz zemalja u kojima su Hrvati zastupljeni kao nacionalna manjina.

Glasovanje kreće najkasnije do kraja tjedna

Večernjakova domovnica i ove je godine potvrdila svoj međunarodni karakter. Najviše nominacija stiglo je iz europskih zemalja s najvećim hrvatskim iseljeničkim zajednicama iz Njemačke, Austrije i Švicarske, ali i iz Italije, Francuske, Švedske i Norveške. Znatan broj nominiranih kandidata ove godine imamo iz daleke Australije te Sjedinjenih Američkih Država.

Online glasovanje za nominirane kandidate kreće za nekoliko dana, čim naši tehničari naprave sve potrebno za glasovanje. Kao ni prethodnih godina, za osobu godine nije predviđeno online glasovanje, već osobu godine predlaže i bira stručni žiri. Završna svečanost i dodjela nagrada održat će se u subotu, 14. ožujka 2026. u Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu.

KATEGORIJA SPORT

1. Najpopularniji sportaš/sportašica

Josip Stanišić – nogometaš, FC Bayern München Luka Vušković – nogometaš, HSV Andrej Kramarić – nogometaš, TSG Hoffenheim Zvonimir Srna – rukometaš, Montpellier Handball Ivan Martinović – rukometaš, ONE Veszprem HC Dominik Kuzmanović – rukometaš, VfL Gummersbach Ivor Ban – stolnotenisač, TTC Bad Homburg Ivan Perišić, nogometaš, PSV Eindshoven

2. Najpopularnija amaterska sportska momčad / amater pojedinac

NK Croatia Singen NK Croatia Heilbronn FC Croatia München Croatia Hamburg D. Croatia Berlin HNK Slaven Stuttgart HNK Croatia Basel KK Komušina Haiterbach SK Cro Vienna HKSD Croatia Helsingborg NK Croatia Oslo HNK Croatia Mainz FC Cro Sokoli Aachen Croatia Hawks, košarkaški odjel Croatije Stuttgart

KATEGORIJA GLAZBA

Alen Tarabarić – glazbenik, Njemačka Daniella Pavicic, glazbenica, Kanada Ivica Yannick Rendulić – glazbenik, Francuska Valentin Antičević – pjevač, Njemačka Tomislav “Tom” Pandžić – glazbenik, Australija Anna Sophie Boban – glazbenica, Njemačka Ante Beko – glazbenik, Austrija Moreno Vukojević – glazbenik, Njemačka

KATEGORIJA GLUMA

Eric Bana – glumac, Australija Slaven Španović – glumac, Švedska Izabela Vidović – glumica, SAD Kat Dominis – glumica, Australija Alain Blažević – glumac, Njemačka Kristie Jandrić – glumica, Australija Aaron Altaras – glumac, Njemačka Stipe Erceg – glumac, Njemačka Carlo Ljubek – glumac, Njemačka Mirjam Novak – glumica, Njemačka Luka Dimić – glumac, Njemačka Vedran Lovrić – glumac, Njemačka Boris Vuksa – glumac, Švicarska Melita Jurišić – glumica, Austrija Andreja Štaka – redateljica, Švicarska

KATEGORIJA SPEKTAKLI / SHOWBIZZ

Katica Rakuljić – voditeljica, Švedska Sabina Scelza – dizajnerica, Njemačka Barbara Karlich – voditeljica, Austrija Ante Radić – radijski voditelj, Australija Helena Ivančić – model, Njemačka Martin Mitrović – umjetnički fotograf, Švicarska kc/Marina Knezović – influencerica, Njemačka Lana Love – influencerica, Španjolska Iva Nikolina Jurić - modna blogerica, Njemačka Filip Mrzljak (Le Filip) - drag queen i umjetnik, Francuska Marin Berlakovich – voditelj, Austrija Nina Morić - model, Italija

KATEGORIJA UDRUGE / DOGAĐAJ GODINE

1. Najuspješnije hrvatske udruge

Hrvatski kulturni klub u Švicarskoj, Švicarska HKU Velebit e.V. Friedrichshafen, Njemačka Hrvatska Zajednica u Norveškoj, Norveška Društvo prijatelja Hajduka Steyr/Linz, Austrija Livanjska zajednica Frankfurt, Njemačka

2. Događaj godine