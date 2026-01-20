Naši Portali
VEČERNJAKOVA DOMOVNICA 2026.

Objavljujemo 71 kandidata nominiranih u 20. izboru najpopularnijih Hrvata izvan Hrvatske

Večernjakova domovnica 2025.
Željko Cindrić
VL
Autor
Marijana Dokoza
20.01.2026.
u 20:15

Pogledajte popis od 71 kandidata za 20. izbor najpopularnijih Hrvata izvan Hrvatske, nagradu "Večernjakova domovnica" koju dodjeljuju Večernji list i Fenix-magazin

Nakon pregleda svih pristiglih nominacija, objavljujemo popis 71 kandidata u ovogodišnjem 20. Izboru najpopularnijih Hrvata izvan Hrvatske za prestižnu izvandomovinsku nagradu "Večernjakova domovnica" koju dodjeljuju Večernji list i Fenix-magazin.

Tijekom proteklih mjesec dana, na adrese redakcija Fenix-magazina i Večernjeg lista pristigao je iznimno velik broj prijedloga za nominaciju uspješnih pojedinaca, klubova, udruga i zajednica u kategorijama sporta, glazbe, glume i spektakla. Svaki prijedlog bio je popraćen obrazloženjem s naglaskom na postignuća tijekom 2025. godine. Unatoč manjem broju tehnički nepotpunih ili neispravnih prijava, naš stručni žiri odabrao je 71 kandidate koji ispunjavaju sve propisane kriterije.

Pristigle prijedloge za nominacije kandidata iz Bosne i Hercegovine nismo uzimali u obzir jer je BiH država u kojoj je hrvatski narod konstitutivan zajedno sa dva ostala naroda. Također nismo uzimali u obzir niti prijedloge nominacija iz zemalja u kojima su Hrvati zastupljeni kao nacionalna manjina.

Glasovanje kreće najkasnije do kraja tjedna

Večernjakova domovnica i ove je godine potvrdila svoj međunarodni karakter. Najviše nominacija stiglo je iz europskih zemalja s najvećim hrvatskim iseljeničkim zajednicama iz Njemačke, Austrije i Švicarske, ali i iz Italije, Francuske, Švedske i Norveške. Znatan broj nominiranih kandidata ove godine imamo iz daleke Australije te Sjedinjenih Američkih Država.

Online glasovanje za nominirane kandidate kreće za nekoliko dana, čim naši tehničari naprave sve potrebno za glasovanje. Kao ni prethodnih godina, za osobu godine nije predviđeno online glasovanje, već osobu godine predlaže i bira stručni žiri. Završna svečanost i dodjela nagrada održat će se u subotu, 14. ožujka 2026. u Kongresnoj dvorani Kurhaus u Bad Homburgu.

 KATEGORIJA SPORT

1. Najpopularniji sportaš/sportašica

  1. Josip Stanišić – nogometaš, FC Bayern München
  2. Luka Vušković – nogometaš, HSV
  3. Andrej Kramarić – nogometaš, TSG Hoffenheim
  4. Zvonimir Srna – rukometaš, Montpellier Handball
  5. Ivan Martinović – rukometaš, ONE Veszprem HC
  6. Dominik Kuzmanović – rukometaš, VfL Gummersbach
  7. Ivor Ban – stolnotenisač, TTC Bad Homburg
  8. Ivan Perišić, nogometaš, PSV Eindshoven

2. Najpopularnija amaterska sportska momčad / amater pojedinac

  1. NK Croatia Singen
  2. NK Croatia Heilbronn
  3. FC Croatia München
  4. Croatia Hamburg
  5. D. Croatia Berlin
  6. HNK Slaven Stuttgart
  7. HNK Croatia Basel
  8. KK Komušina Haiterbach
  9. SK Cro Vienna
  10. HKSD Croatia Helsingborg
  11. NK Croatia Oslo
  12. HNK Croatia Mainz
  13. FC Cro Sokoli Aachen
  14. Croatia Hawks, košarkaški odjel Croatije Stuttgart

KATEGORIJA GLAZBA

  1. Alen Tarabarić – glazbenik, Njemačka
  2. Daniella Pavicic, glazbenica, Kanada
  3. Ivica Yannick Rendulić – glazbenik, Francuska
  4. Valentin Antičević – pjevač, Njemačka
  5. Tomislav “Tom” Pandžić – glazbenik, Australija
  6. Anna Sophie Boban – glazbenica, Njemačka
  7. Ante Beko – glazbenik, Austrija
  8. Moreno Vukojević – glazbenik, Njemačka

KATEGORIJA GLUMA

  1. Eric Bana – glumac, Australija
  2. Slaven Španović – glumac, Švedska
  3. Izabela Vidović – glumica, SAD
  4. Kat Dominis – glumica, Australija
  5. Alain Blažević – glumac, Njemačka
  6. Kristie Jandrić – glumica, Australija
  7. Aaron Altaras – glumac, Njemačka
  8. Stipe Erceg – glumac, Njemačka
  9. Carlo Ljubek – glumac, Njemačka
  10. Mirjam Novak – glumica, Njemačka
  11. Luka Dimić – glumac, Njemačka
  12. Vedran Lovrić – glumac, Njemačka
  13. Boris Vuksa – glumac, Švicarska
  14. Melita Jurišić – glumica, Austrija
  15. Andreja Štaka – redateljica, Švicarska

KATEGORIJA SPEKTAKLI / SHOWBIZZ

  1. Katica Rakuljić – voditeljica, Švedska
  2. Sabina Scelza – dizajnerica, Njemačka
  3. Barbara Karlich – voditeljica, Austrija
  4. Ante Radić – radijski voditelj, Australija
  5. Helena Ivančić – model, Njemačka
  6. Martin Mitrović – umjetnički fotograf, Švicarska
  7. kc/Marina Knezović – influencerica, Njemačka
  8. Lana Love – influencerica, Španjolska
  9. Iva Nikolina Jurić - modna blogerica, Njemačka
  10. Filip Mrzljak (Le Filip) - drag queen i umjetnik, Francuska
  11. Marin Berlakovich – voditelj, Austrija
  12. Nina Morić - model, Italija

KATEGORIJA UDRUGE / DOGAĐAJ GODINE

1. Najuspješnije hrvatske udruge

  1. Hrvatski kulturni klub u Švicarskoj, Švicarska
  2. HKU Velebit e.V. Friedrichshafen, Njemačka
  3. Hrvatska Zajednica u Norveškoj, Norveška
  4. Društvo prijatelja Hajduka Steyr/Linz, Austrija
  5. Livanjska zajednica Frankfurt, Njemačka

2. Događaj godine

  1. Slavonska večer Stuttgart
  2. Slavonska večer Linz
  3. Kupreška noć Frankfurt
  4. Kotorvaroška večer Stuttgart
  5. Hercegovačka večer Stuttgart
  6. Susret čuvara hrvatske etno baštine, Filderstadt
  7. Međunarodni likovni natječaj 2025. Iserlohn
  8. Festa sv. Vlaha u Bruxellesu
  9. "To je moja zemlja – Hrvatska, prošlost, baština budućnosti“ Berlin
Ključne riječi
kandidati popis Večernjakova domovnica 2026.

