O Milanoviću kod Solovjova: Jako mi se svidio prijatelj iz Hrvatske... Kakva šuša!

Izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koje je jučer dao u Petrinji na temu Ukrajine, Rusije, Kosova i Srbije, odmah su se sinoć komentirale i u TV-emisiji “Večer s Vladimirom Solovjovom” na ruskoj državnoj televiziji.

Večernji ekskluzivno prvi donosi transkript nevjerojatnog razgovora iz te emisije. Kažemo “prvi” jer prošloga tjedna, kad smo prvi otkrili da zloglasni Putinov TV-propagandist Vladimir Solovjov koristi u svojoj emisiji izjave hrvatskog predsjednika kao dokaz iskrivljenih ruskih teza o agresiji na Ukrajinu, praktički svi hrvatski portali prepisali su i naše otkriće i naš prijevod s ruskog na hrvatski, ali ne navodeći izvor gdje su i sami to prvo pročitali, pa prepisali.

Milanovića je sinoć kod Solovjova prvi spomenuo politolog Dmitrij Evstafjev, jedan od čestih gostiju te emisije.

– Jako mi se svidio prijatelj iz Hrvatske. Jako mi se svidio. Izrekao je veliku istinu. Možete rastrgati na komade sitnu boraniju koja se ne može suprotstaviti. Ali kad možeš dobiti po njušci: neee, to nismo potpisali. Vidite kakva je to sitna, jeftina šuša! Koja se može samo bjesomučno obrušiti na Srbiju. Raskomadati Srbiju, to je normalno. To je bilo ispravno. To je bila demokracija. Ali dobiti po njuški od Rusije? – rastumačio je Evstafjev kako je on shvatio Milanovićeve poruke.

– Znamo da će zapadu u Ukrajini biti nanesen strateški poraz. I cijela konstrukcija koju EU i SAD grade na Balkanu, uključujući kriminalni šaher-maher, urušit će se. Tamo će se pretendenti još podijeliti… – nastavio je politolog, ali uto mu se počeo ubacivati drugi gost.

– Orban već čezne: želim more – dobacio je ekonomist Mihail Hazin.

– Da. I ono je već bilo njegovo – složio se Evstafjev.

– Već je bilo, da, upravo u toj istoj Hrvatskoj – slatkorječivo je primijetio Hazin.

– Da. Već je bilo njegovo – opet se složio Evstafjev.

– Sredozemno more je jako nužno – ubacio se u razgovor i treći gost.

– Sredozemno more je svima nužno! Svima redom – zaključio je Evstafjev, na što se svi grohotom nasmijaše.

– Eto, to je ideologija čopora strvinara. To je Europa – dodao je na kraju ruski politolog u analizi jučerašnjeg Milanovićeva nastupa, koji je prenesen u raznim stranim medijima. A u ruskima, čini se, s posebnim zadovoljstvom.

