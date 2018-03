Lalić: Kod nas su zbivanja u nogometu odraz zbivanja u politici

"Nogomet i politika" naziv je nove knjige sociloga Dražena Lalića, u izdanju Frakture, čija je promocija održana sinoć u punoj Velikoj dvorani Novinarskog doma. Urednik knjige Vuk Perišić uvodno reče da knjiga spaja dva fenomena koja u nas izazivaju najviše strasti, da bi kasnije, navodeći da su se i u nogomet uvukli kriminal te navijački ekstremizam, autora zapitao - ima li spasa za samu igru.

Ozren Biti s Instituta za etnologiju ustvrdio je da su autorska i istraživačka pozicija u tekstu osebujne te da knjiga ima čvrstu znanstvenu podlogu. - Lalić je ovom knjigom očitao lekciju brojnim povjesničarima i kroničarima jer je pokazao da na povijest ne smijemo gledati crno-bijelo, da sve prije 1990. nije bilo jednoumlje, a da sve nakon 1990. nije bilo demokracija, te koliko je bitna multidisciplinarnost - kazao je povjesničar, navijač i bivši igrač Segeste Hrvoje Klasić dometnuvši da je čuo da su na utakmici u Splitu, kada je umro Tito, pjesmu "Druže Tito, mi ti se kunemo" poveli na tribinama raspoređeni pripadnici Udbe.

- Tog 4. svibnja 1980. bio sam na stadionu i nije to bila nikakva ujdurma Udbe, već smo svi spontano pjevali, uključujući i mene - nadovezao se Lalić i nastavio: - Sport bi trebao biti igra, ali se on, nažalost, sada svodi na sport bez igre. Za to je kriva komercijalizacija sporta, a kod nas i to što se dokinula neizvjesnost. Jer da bi igra bila igra ona mora biti neizvjesna. Ako se unaprijed zna tko će pobijediti onda to više nije igra. Sudbina ove zemlje može se analizirati na temelju nogometnih utakmica. Kod nas su zbivanja u nogometu odraz zbivanja u politici. Publika je u nogometu postala suvišna, nepotrebna, ona samo smeta jer su klubovi usredotočeni na svoj biznis, a i politici obična čeljad, građani, birači - ne trebaju. Isti su to obrasci.

Promociji knjige prisustvovali su: Dejan Jović, Domagoj Milošević, Zlatko Hasanbegović, Predrag Matić Fred, Ljubo Pavasović Visković, Budimir Lončar, Josip Kregar, Miroslav Ćiro Blažević, Tomislav Paškvalin...