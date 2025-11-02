Kupuju rusku naftu s popustom, ali tome bi mogao doći kraj. Hoće li Trumpove carine biti dovoljan ultimatum?

Sankcije predsjednika SAD-a, Donalda Trumpa, na ruske naftne gigante Lukoil i Rosneft vrše pritisak nad Indijom da preusmjeri energentsku strategiju. Mjere najavljene prošlog tjedna znače sekundarne sankcije za indijske naftne rafinerije, banke i prijevozne kompanije s ruskim kompanijama na „crnoj listi“ ako ne smanje transakcije do 21. studenog, piše DW.Trumpova administracija je u kolovozu objavila da će primijeniti carineod 50% na odabrani indijski izvoz u SAD jer New Delhi nastavlja kupovati rusku naftu. Indija je ovog rujna svakog dana kupila 1.6 milijuna bačvi ruske sirove nafte, pokazuju podatci analitičke firme za globalnu trgovinu, Kpler.

U prošlih nekoliko tjedana je Trump više puta izjavio da mu je premijer Indije Narendra Modi rekao da će Indija prestati kupovati rusku naftu. Modijeva vlada nije potvrdila niti negirala ove tvrdnje. Jedino je Ministarstvo vanjskih poslova 17. listopada izjavio da su ciljevi Indije „osiguravanje stabilnih cijena energenata" i „široka baza izvora energenata i diverzifikacija u skladu s uvjetima tržišta".

Meera Shankar, bivša indijska veleposlanica u SAD-u, rekla je za DW da je zanimljivo kako su sankcije SAD-a uvedene samo na dvije ruske energentske kompanije, umjesto na rusku naftu u cijelosti. „Uklanjanje ruske nafte s globalnog tržišta povisit će cijene energenata i to ne bi bilo ni politički ni ekonomski prihvatljivo ni SAD-u niti Europi. Također, većinu ruske nafte uvoze privatne kompanije u Indiji i one će zauzeti stav u skladu s njihovom vlastitom procjenom koristi", kaže ona. Reliance Industries, trenutačno je najveći indijski uvoznik ruske sirove nafte i najveći izvoznik rafiniranih naftnih derivata, signalizirao je da se priprema prekinuti kupnju od Rosnefta, reklo je prošli tjedan nekoliko anonimnih izvora iz rafinerije za Reuters.

Glasnogovornik Reliance-a je rekao da rafinerija „procjenjuje implikacije" nedavnih Zapadnih restrikcija nad ruskom naftom i naglasio je da će prilagoditi poslovanje u skladu s regulativom. To uključuje suradnju i s novim EU smjernicama koje ograničavaju uvoz naftnih derivata ruskog podrijetla. Reliance je dodao da će u potpunosti pridržavati ako postoje bilo kakve smjernice od vlade Indije.

Poslije ruske invazije na Ukrajinu 2022., Indija je počela kupovati rusku sirovu naftu s velikim popustom i zato je Rusija trenutačno najveći uvoznik nafte za Indiju. Prije rata u Ukrajini, Indija ju je primarno uvozila iz Bliskog istoka. Unatoč kritikama za podržavanje ruskog rata, Zapad je implicitno podržao indijski uvoz ruske nafte kao ključan faktor u stabilizaciji globalnih cijena nafte. Trumpova administracija sada vrši dodatan pritisak na ruske financije. Američko ministarstvo financija priopćilo je da je cilj ovog poteza „oslabiti sposobnost Kremlja da prikuplja prihode za svoju ratnu mašineriju".

„Indija nema drugog izbora osim popustiti sankcijama SAD-a jer bi sekundarne sankcije utjecale na banke i kompanije u sektoru energetike", rekao je za DW bivši profesor ekonomije na Sveučilištu Jawaharlar Nehru u Delhiju, Arun Kumar. Nadodao je da je Indija u prošlosti poštovala zahtjeve SAD-a za prestanak uvoza nafte iz Irana i Venezuele.

Lekha Chakraborty, profesorica i predstojnica Državnog Instituta za javne financije i politiku u Delhiju, rekla je za DW da ruske rafinerije poput Reliance-a već uvoze sve više s Bliskog Istoka kako bi nadomjestili izgubljenu rusku naftu. „Već vidimo veliki porast kupovine srednje sirove nafte od iračke Bashre koja sada čini 20% indijskog uvoza nafte, a 22% čini nafta iz Saudijske Arabije i UAE", nadodala je.

Chakraborty je naglasila da je Indija sa 700 milijardi dolara u deviznim računima, brzo diverzificiranim trgovinskim portfolijom i aktivnim trgovinskim pregovorima s Washingtonom, ekonomski značajno otporna. Ajay Bisaria, korporativni geopolitički savjetnik, rekao je za DW da Indija „igra na duge staze" s energentskom politikom i želi očuvati maksimalnu razinu fleksibilnosti.

„Iako Indija dugoročno ne isključuje mogućnost kupnje ruske nafte, nove sankcije SAD-a su stvorile značajne prepreke za indijske kompanije iz ovog sektora. Ipak, vlada izbjegava izričito naređivanje tvrtkama da zaustave ruski uvoz, čuvajući i fleksibilnost i financijsku polugu“, dodao je.

Trgovinski pregovori Indije i SAD-a su još uvijek u tijeku, a prekid uvoza ruske nafte daje prostor u diplomaciji uz očuvanje fleksibilnosti Indije da se vrati na rusku naftu kada uvjeti to dopuste. Indijski analitičar je za Times of India rekao da u bliskoj budućnosti očekuje pad uvoza ruske nafte, ali da će rafinerije u budućnosti nabavljati istu, samo putem nesankcioniranih posrednika trećih strana.