Donald Trump tjednima najavljivao snažni napad na Venezuelu, danas se ipak predomislio

Američki predsjednik Donald Trump u petak je demantirao da razmatra vojne udare unutar Venezuele, čime je, kako piše Reuters, djelomično proturječio vlastitim izjavama od prošlog tjedna. Ove izjave dolaze u trenutku sve većih očekivanja da bi Washington uskoro mogao proširiti svoje operacije povezane s borbom protiv trgovine drogom. Sjedinjene Američke Države posljednjih su mjeseci znatno povećale vojnu prisutnost u Karipskom moru, raspoređeni su borbeni zrakoplovi, ratni brodovi i tisuće vojnika. Taj će se kontingent dodatno proširiti dolaskom udarne skupine nosača zrakoplova USS Gerald Ford u nadolazećim tjednima.

Na pitanje novinara u zrakoplovu Air Force One o tome jesu li točne medijske tvrdnje da razmatra napade unutar Venezuele, Trump je u petak kratko odgovorio: “Ne.” Nije, međutim, bilo jasno znači li to da je isključio mogućnost budućih udara ili da još uvijek nije donesena konačna odluka. Prema pisanju Reutersa, Trump je posljednjih tjedana javno govorio kako će njegova administracija izvesti napade na mete povezane s trgovinom drogom u Venezueli. “Kopno je sljedeće,” rekao je novinarima prošlog tjedna.

Američka kampanja u Karibima i istočnom Pacifiku već je ciljala najmanje 14 brodova za koje Washington tvrdi da su bili uključeni u ilegalnu trgovinu drogom, pri čemu je poginula 61 osoba. Trump je ranije potvrdio da je CIA-i dao ovlaštenje za provođenje tajnih operacija u Venezueli. Iako točan datum mogućih kopnenih udara nije poznat, dužnosnici bliski Trumpu sugerirali su da bi se to moglo dogoditi uskoro.

Republikanski senator Lindsey Graham izjavio je u nedjelju da mu je Trump rekao kako administracija planira izvijestiti članove Kongresa o vojnim operacijama protiv Venezuele i Kolumbije po povratku s puta po Aziji. Trump se u Washington vratio u četvrtak. Američki dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, rekao je da je vojska predsjedniku predstavila niz mogućnosti, uključujući i napade na vojne objekte unutar Venezuele, poput uzletno-sletnih pista.

Venezuelska oporba, nevladine organizacije i neke latinoameričke zemlje već godinama optužuju venezuelanske vlasti – osobito vojsku za povezanost s trgovinom drogom, osobito na zapadu zemlje, uz granicu s Kolumbijom. Predsjednik Nicolás Maduro te je optužbe uvijek odlučno odbacivao, tvrdeći da SAD želi srušiti njegovu vlast. Političari i analitičari upozoravaju da su dvojica glavnih oporbenih vođa u Venezueli sve podijeljeniji oko američkih planova i potencijalnih udara na zemlju, dok se istodobno nastavlja obračun vlade s oporbenjacima.

Washington je u kolovozu udvostručio novčanu nagradu za informacije koje bi dovele do Madurova uhićenja – s 25 na 50 milijuna dolara optužujući ga za veze s narko-kartelima i kriminalnim skupinama. No, aktualni američki napadi na navodne “narko-brodove” izazvali su zabrinutost među nekim demokratskim zastupnicima, koji se pitaju poštuju li te akcije međunarodno pravo ratovanja.