Dino Brumec
Dino Brumec

'Mirotvorac' Trump tjera Madura kako bi dobio pristup njegovoj nafti

Donald Trump
Reuters
18.12.2025. u 11:09

Kao u pjesmi "Sound of Silence" Simona i Garfunkela: "Hello darkness, my old friend", Amerika se u međunarodnoj areni uporno vraća na tvorničke postavke i lov za svojim vlastitim nacionalnim interesima, neovisno stoji li na njezinu čelu uglađeno lice Baracka Obame, umorno Joea Bidena ili samopouzdano Donalda Trumpa

Dosad je američka vlada kao opravdanje za svoju eskalaciju prema Venezueli i njezinu predsjedniku, u osnovi diktatoru, Nicolásu Maduru dala čitav niz proklamacija: da krijumčari drogu u SAD, da je nasilnik, da je ukrao izbore, da prijeti svojim susjedima, da šuruje s Kinezima i Rusima... No, sve se više čini da bi prava pozadina tenzija koje bi možda mogle prerasti i u rat mogla biti ono što je bila i toliko puta prije toga – nafta. Koliko god i ove spomenute proklamacije bile istinite, one su možda tek pozadina.

Kao u pjesmi "Sound of Silence" Simona i Garfunkela: "Hello darkness, my old friend", Amerika se u međunarodnoj areni uporno vraća na tvorničke postavke i lov za svojim vlastitim nacionalnim interesima, neovisno stoji li na njezinu čelu uglađeno lice Baracka Obame, umorno Joea Bidena ili samopouzdano Donalda Trumpa. Na kraju krajeva, prečesto američka priča o slobodi i vladavini prava ispadne licemjerna. Ona nije toliko opasna kao ruski ekspanzionizam ili kineska visokotehnološka sveprisutna diktatura, jer Zapadu daje i brojne pogodnosti, ali jest licemjernija od njih.

Venezuela Nicolas Maduro Donald Trump

Komentara 1

Avatar southman
southman
11:17 18.12.2025.

Trump tjera Kinu koja je ušla u Venezuelu a to ne može napraviti bez da istjea madura. A koliko je to loše ili dobro za narod Venezuele pokazat će vrijeme nakon Madura.

