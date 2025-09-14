Naši Portali
ŠOK ZA KUPCE

Kupnja stana postaje luksuz: Investitori traže i do 50% kapare

Zagreb: Izgradnja novih stanova i poslovnih prostora na području Črnomerca
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
14.09.2025.
u 22:03

Agentica za nekretnine Jelena Kravošćanec Todorović kaže kako još uvijek najveći broj investitora traži standardnih 10% kapare, no potvrđuje da je tržište sve nepovoljnije za prosječnog kupca

Kupnja stana u Hrvatskoj postaje sve teže ostvariv cilj za mnoge građane. Osim što cijene kvadrata iz mjeseca u mjesec rastu, sve je češća pojava da investitori od kupaca traže kapare i do 50% vrijednosti nekretnine, umjesto uobičajenih 10 posto. To dodatno opterećuje kupce koji već ionako teško prate ritam rasta cijena na tržištu.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Antun Trojnar za Dnevnik je objasnio kako iza visokih cijena kvadrata stoje brojni čimbenici: stalni rast cijena građevinskog materijala, povećanje troškova radne snage, skuplje zemljište, ali i složena mreža sudionika uključenih u gradnju i prodaju nekretnina, koji svi sudjeluju u formiranju konačne cijene stana.

Međutim, posebnu pozornost izaziva praksa nekih investitora koji traže ogromne predujmove unaprijed, često i do polovice ukupne vrijednosti stana, kako bi unaprijed osigurali sredstva za nastavak gradnje.

"Po meni je to pohlepa i mislim da nema potrebe. Najlakše je raspolagati tuđim novcem i graditi, a to u principu nisu pravi investitori", poručio je Trojnar, upozoravajući da ovakve metode stvaraju dodatni pritisak na tržište i kupce.

S njim se djelomično slaže i agentica za nekretnine Jelena Kravošćanec Todorović, koja kaže kako još uvijek najveći broj investitora traži standardnih 10% kapare, no potvrđuje da je tržište sve nepovoljnije za prosječnog kupca. "Ukoliko kupac kupuje nekretninu putem stambenog kredita, teško može pratiti takav način plaćanja", objašnjava Todorović.

cijene stanova nekretnine

