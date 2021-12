Kupci šokirani povećanjem cijena u Ikei: 'Umalo me infarkt pogodio'

Ikea, jedan od najvećih svjetskih koncerna za prodaju namještaja, ranije je ove godine upozorio kako će cijene njegovih proizvoda rasti zbog uskih grla u otpremi sirovina iz Azije u Europu. Čini se da se to upozorenje počelo ostvarivati posljednjih dana nakon Božića.

Mnogi kupci diljem Europe požalili su se da su cijene naglo porasle, a navode to i naši građani.

Ikea je povećala cijenu svog namještaja do 50 posto, za što okrivljuje povećanje troškova u lancu opskrbe uzrokovano Covid-19 - piše Guardian.

- Nažalost, došlo je do značajnog povećanja troškova u cijelom opskrbnom lancu, uključujući sirovine, transport i logistiku. Kako to još uvijek traje, morali smo povećati cijene mnogih naših proizvoda - objavio je na Twitteru glasnogovornik Ikee.

Hi there, unfortunately, there has been a significant increase in costs across the supply chain, including in raw materials, transport and logistics. As this is still ongoing it is necessary to increase prices across many of our products. Thanks -Valentine