Otac zaspao s bebom u krevetu. Slučajno je prignječio

Desetomjesečna djevojčica u Italiji preminula je od posljedica gušenja, piše L'Unione Sarda. Do tragedije je, prema informacijama, slučajno došlo nakon što ju je otac prignječio dok su spavali zajedno u krevetu. Djevojčica je u kritičnom stanju prevezena iz Rietija u Rim, gdje je kasnije umrla. Kako je ispričao otac, on i kći zaspali su zajedno u subotu navečer.

Tijekom sna, muškarac se nehotice okrenuo i svojim tijelom pritisnuo dijete, prekinuvši mi dovod zraka. Kada se probudio, otac je zatekao kćer modru i bez daha te je odmah pozvao hitnu pomoć. Liječnici su dugo reanimirali djevojčicu, nakon čega je ona u teškom stanju prvo prevezena u bolnicu De Lellis u Rietiju, a potom helikopterom u rimsku polikliniku Gemelli. Nažalost, nije joj bilo spasa. Produženi srčani zastoj uzrokovao je nepopravljivo oštećenje mozga te je u bolnici preminula.