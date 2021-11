Krš i lom u Bruxellesu: Deseci tisuća na prosvjedu protiv Covid mjera, policija ih tjerala suzavcem

Sukobi su izbili u nedjelju na prosvjedima protiv novih covid mjera u Bruxellesu, gdje su se po procjeni policije okupili desetci tisuća ljudi.

Prosvjedna povorka je krenula mirno, ali je policija zatim upotrijebila vodene topove i suzavac protiv skupine koja ih je gađala svakojakim predmetima, izvijestio je fotograf AFP-a.

#Bruxelles

video 2

LA POLIZIA PROVA AD IMPEDIRE CHE I MANIFESTANTI GIUNGANO AI PALAZZI DEL POTERE pic.twitter.com/qFb2RtoyzM — Adry.W.2🌟⚔️ (@liliaragnar) November 21, 2021

Tijekom sukoba neki su prosvjednici bili maskirani i nosili su flamanske zastave. Izravan sukob s interventnim snagama dogodio se blizu četvrti u kojoj su europske ustanove i vlada u Bruxellesu. Oko 35.000 ljudi, po procjeni policije, sudjelovalo je u prosvjednoj povorci protiv novih covid mjera koje je vlada obznanila u srijedu.

Foto: JOHANNA GERON Police forces stand guard as people protest against coronavirus disease (COVID-19) measures near the European Commission in Brussels, Belgium November 21, 2021. REUTERS/Johanna Geron

Sudionici prosvjeda održanog pod geslom "Zajedno za slobodu", uglavnom su kritizirali odluku vlasti o zabrani ulaska necijepljenih u mjesta kao što su restorani i barovi.

Belgija, koja je u srijedu uvela opću obvezu nošenja maske, želi uvesti i obvezan rad od kuće za zanimanja koja to omogućuju kako bi se suzbilo naglo širenje epidemije u zemlji. Ta zemlja gdje je ovog tjedna u prosjeku prijavljeno gotovo 10.300 novozaraženih na dan, ima dinamiku širenja virusa kakva nije zabilježena godinu dana.

#Brussels #Bruxelles betoging tegen #coronamaatregelen in Brussel دژ بە ڕێكارەكانی كۆڕۆنا لە بڕۆكسل pic.twitter.com/fzJlnGCLmT — karzan Alı کارزان علی (@karzanAliOsman) November 21, 2021

Zemlja ima stopu hospitalizacije kakva je zadnji puta bila u svibnju, što znači da je u bolnicama više od 2000 pacijenata, među kojima više od 25 posto na intenzivnom liječenju.