Krešimir Macan iz Amerike: Trump ne smije izgubiti ove izbore, njegovi sljedbenici će u tom slučaju pozivati na nemire

Do neizvjesnih izbora u Americi ostalo je svega nekoliko dana. U utorak 5. studenoga cijeli svijet pratit će razvoj događaja u Sjedinjenim Američkim Državama i veliki dvoboj između Kamale Harris i Donalda Trumpa. Na istim izborima odvija se i velika bitka za Kongres i još veća za kontrolu u Senatu gdje bi republikanci vrlo izgledno mogli povratiti prednost. No, u prvom fokusu ipak je izbor američkog predsjednika.

Američke izbore pomno prati i hrvatski analitičar Krešimir Macan koji se i osobno uputio u Ameriku ispratiti završnicu uzbudljive, ali i dramatične kampanje u kojima nijedan kandidat nije ostao dužan u oštroj retorici. Macan je posljednih dana bio u New Yorku i Washingtonu, a posljednja dva dana uoči samih izbora pratit će kampanju u jednoj od ključnih saveznih država - Pennsylvaniji. U nedjelju tamo svoj predizborni skup ima Donald Trump, a Kamala Harris će svoj skup održati u ponedjeljak u Philadelphiji. Razgovarali smo s Macanom o njegovim dojmovima i procjenama na izborima.

Kako se vama izravno iz Amerike čini ozračje samo nekoliko dana uoči izbora? Čujemo najnovije vijesti da savezna država Washington priprema svoju Nacionalnu gardu za sve varijante

- Amerika nikad nije bila više podijeljena i govori se ono što su nas učili da nije politički korektno reći. Doslovce vrijeđa na sve strane - da su birači smeće, da je Portoriko plutajuće smeće, da je kandidatkinja glupa. Ako ste obrazovani i slušate Trumpove skupove smrznete se na kojoj je to niskoj razini, ali kako su njegovi primarni birači neobrazovani muškarci čemu se čuditi. Trump mrtav hladan kaže da će zaštititi žene od njih samih. Zato one i više obrazovane s druge strane jako podržavaju Harris. No, pitanje je kojih ima više. Iskustvo nažalost, a i statistika, govore ipak da je više neobrazovanih. E sad je pitanje tko će stvarno izaći na birališta - nikad više glasova nije bilo u ranom glasanju poštom, tako da je jedno sigurno - pobjednika nećemo znati u izbornoj noći. I tad će krenuti osporavanja i zato neke države spremanju gardu da bi spremno dočekali izvjesne demonstracije ako to ne bude Trump.

Pričaju li ljudi tamo rado o izborima ili izbjegavaju izravno reći jesu li tim Trump ili tim Kamala, znamo nekad čudi da je recimo ponegdje i nepristojno pitati za koga će glasati. Pa čak i da članovi istih obitelji ne razgovaraju jer drugačije politički razmišljaju.

- Ma svi vam samo šapću Trump, Trump, o Harris se puno niti ne govori u razgovorima i to je njezina najslabija točka. Nije se uspjela nametnuti kao lider i osoba jer na Trumpa mora ići netko baš jak. Vjerujem da ima podjela i u obiteljima i toliko svatko živi u svojem mjehuriću da ako se dva tabora nađu na obiteljskom ručku, bolje zabraniti razgovore o politici jer će propasti cijelo druženje.

Tko je sada favorit ili su ankete toliko oprezne da nitko nije u prednosti ili barem ne dovoljnoj prednosti? Je li i vaš dojam da su u ovom ciklusu američki anketari i istraživači dosad najoprezniji ikad jer su se već bili opekli u prošla dva ciklusa?

- Kad je bitka ovako blizu, nema te ankete koja to može predvidjeti. Jer ankete imaju greške od 1-3%, a tolika je razlika u ovih 7 ključnih država, tako da je realnije reći da se ne zna, osjećaj je nekako Trump, što podržavaju i kladionice koje mu daju 60% šansi. Nikad ne znate tko će na kraju dana izaći i glasati u utorak. Što će ih motivirati. Dobro je da sve TV postaje prenose skupove uživo i fakat ako želite možete dobiti informacije iz prve ruke. Nešto što bi dobro došlo i nama u Hrvatskoj. Nemam dojam da nedostaje informacija. Istraživači jako paze još do 2016. jer je puno šuma, naročito ovaj zadnji tjedan i pitanje je što se mijenja. Trump u kamionu za smeće je sjajan odgovor na Bidenovu nespretnu formulaciju, ali hoće li to uvjeriti kojeg neodlučnog pitaju se američki komentatori.

Što procjenjujete koliko dugo će se čekati zapravo na konačno proglašavanje pobjednika, prošli put je to bilo tjedan dana, a ovaj put to možda ispadne i dulje?

- Ovaj put će to možda biti i dulje i ako Trump procijeni da gubi krenut će baš s nemirima i već priprema teren za to i mogao bi se ponoviti pokušaj destabilizacije poput onog upada u Kongres u 6. siječnja 2021. Već smo vidjeli kako je to ružno izgledalo. Vjerujem da nećemo moći ništa znati do jutra - možda samo tko je dobio fizičke glasove - a to s ovolikim brojem glasova poštom ne znači puno. I tada kreće to sporo prebrojavanje milijuna glasova poštom.

Očekujete li da bi doista mogli izbiti i neredi nakon izbora? Spominje se da Trump ima odavno već vojsku odvjetnika s osporavanje rezultata ako ne pobijedi.

- On ne smije izgubiti ove izbore i ako se to dogodi budite sigurni da će sve osporavati i da će njegovi sljedbenici pozivati na nemire. Toga se svi skupa ovdje najviše boje - jer vide razinu nastupa, što smjeraju i to nikako neće biti dobro. Ali na kraju je bitno da to bude odluka naroda - birača, ne nekog drugog. Birači kažu nepogrešivo biraju one s kojima će im ekonomski biti bolje, uz koje će bolje živjeti. Nekako mi se čini da će to ovaj put biti ipak nešto drugačije, neki drugi kriteriji - vidite i po temama imigracija, pobačaj...

