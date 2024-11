'Ovo u Americi nikad nisam doživjela, raspoloženje je čudno, vlada atmosfera straha'

Politička analitičarka Večernjeg lista profesorica Marijana Grbeša gostovala je u emisiji Večernjeg TV-a gdje je komentirala završnicu kampanje predsjedničkih izbora u Americi. Izbori se održavaju 5. studenoga, a Amerikanci biraju između republikanca Donalda Trumpa i demokratske kandidatkinje Kamale Harris.

- Završnica kampanje se zahuktala, vrlo je sve skupa intenzivno, vrlo je sve emotivno. Dakle, teško se zapravo obraniti od količine informacija koja dnevno dolazi sa svih strana. Jako je puno događaja i neprestano zapravo i jedan i drugi tabor rade na tome da plasiraju što više informacija i da pokušaju okrenuti u ovoj vrlo neizvjesnoj utrci priču u svoju korist. Što se tiče raspoloženja među među ljudima, raspoloženje je vrlo čudno, zapravo nešto što ja nikad nisam doživjela u Americi, a to je jedna atmosfera straha, pogotovo u jednom dijelu, u onom dijelu koji vidi Trumpa kao terminalno zlo i kao opasnost za ovu demokraciju. I među ljudima koji su nekako izravno pogođeni njegovom retorikom, a to su pripadnici manjinskih skupina, pripadnici određenih manjinskih skupina među latino biračima, među Afroamerikancima. Zaista se osjeća jedna jedna nelagoda i ljudi strahuju, baš se boje i ne znaju je li ta Trumpova izrazito agresivna retorika, uvredljiva retorika prema drugim rasnim skupinama je li ona dio samo njegove njegovog predizborne izborne parade i spektakla, ipak je Trump jedan jedan showman. Ili je to nešto što će on pokušati barem djelomično provesti i provesti u djelo, krenuti u tom smjeru. I zaista se osjeti jedan jedan strah i to je nešto što ja nisam nikada na taj način doživjela u Americi.

Kakve alate sve kandidati sad koriste? Imaju li nekog asa u rukavu posljednjeg?

Upregnuti su u apsolutno, ne samo komunikacijski nego nego i pravno. Zanimljiv aspekt cijele priče su baš te Trumpove aktivnosti. Osim što ima jako brze reakcije i to je ono što, recimo, treba istaknuti kod njih kao jako dobro u smislu strategije. Recimo, Biden je kao odgovor na Trumpov skup u New Yorku na kojemu je jedan komičar Portoriko nazvao plutajućim otokom smeća u oceanu. Joe Biden se pokušao referirati na to. Htio je reći da su ti ljudi koji su to izgovorili smeće, ali to je dosta nespretno formulirano, tako da je Trumpov tim odmah to iskoristio i rekao da je Joe Biden kazao da su svi Trumpovi birači smeće. I Trump je jučer sjeo fino u kamion koji skuplja smeće i vozio se u tom kamionu s porukom "Joe Biden i Kamala Harris misle da ste vi svi smeće". Znači vrlo, vrlo su spretni u toj vizualizaciji poruka, u brzim reakcijama. Jako smo dobri, bolji, rekla bih od tima Kamale Harris, iako tim Kamale Harris isto jako puno radi. Ona je bila jako dobra na skupu neku večeru u Washingtonu, vrlo državnički je izgledala, poslala je ključne ključne poruke. Bila je vrlo jasna i bila je vrlo pozitivna u smislu da se nije previše referirala na Trumpa. Naravno, kritizirala ga je, ali nije se previše referirala na njega. Dakle, nije bio samo on fokus njezine kampanje, što je zapravo možda i bio problem njezine kampanje. Posljednja dva tjedna Trump je bio glavna tema njezine kampanje. Ljudi su pitali dobro, a što ćeš ti napraviti? Što nam vi nudite? To je bila jedna od mana. Iako istovremeno ta njezina pozicija "Ja sam zadnja brana protiv tiranina" je nešto što, čini mi se, sad se hvata među ljudima i da ljude zapravo taj strah motivira jer je neizvjesnost od onoga što ljude čeka ako Trump dođe na vlast.

Previše je Trump opet kao u 2016. bio glavna tema kampanje. Osim tih komunikacijskih timova koji zaista intenzivno rade postoji u Trumpovoj taboru i cijeli tim pravnika koji zapravo stvaraju teren za pobijanje rezultata izbora ako Trump ove izbore izgubi. I koji već sada, ne samo da pripremaju teren, nego i rade pritisak na izborne službenike. Dakle, nastoje pripremiti teren i da na njih utječu ako se dogodi da Trump ove izbore izgubi.

Mogu li Portorikanci donjeti kakvu prevagu?

Njih ima dosta u Americi tako da ta cijela priča o Portorikancima zadnjih dana nekako je jako prisutna. Čak i neki neki pjevači koji su podržali Trumpa su povukli tu podršku zbog tih uvreda na račun Portorika. Velika je to tema zato što je latino populacija ovdje brojna i oni su jako važan faktor u ovim izborima. Te poruke na Trumpovu skupu, potpuno nepotrebne, su odjeknule. I to je bio jedan veliki gaf njegovog tima. Taj cijeli skup je bio zaista grozan u smislu poruka koje su slali. Bio je vrlo vulgaran, vrlo agresivan, vrlo uvredljiv. Baš je bilo neugodno za slušati pa čak i onima pristojnim republikancima koji će glasati za Trumpa sigurna sam da nije bilo uopće ugodno to slušati.

Dojam je da su ankete ovoga puta opreznije, smatrate li vi tako?

Rekla bih da je to tako zato što je rezultat toliko izjednačen, to je sve u razini statističke pogreške. I na kraju će se sve svesti vjerojatno na te njihove okruge. Dakle, unutar država imate te okruge, ta mikro anketiranja. Kao da idu i usmjere se na Kozari bok i tamo pokušavaju dobiti glasove ili u centar Zagreba ili Brdar u Splitu... Znači, odlaze u pojedine pojedine okruge, kvartove i tamo pokušavaju dobiti glasove. Ta bitka je zbog njihovog izbornog sustava koji je zastario i oni sami znaju da ne valja. Ali u ovoj zemlji vam se stvari jako sporo mijenjaju. Malo je poznata činjenica da je ropstvo još uvijek zapravo zakonito u Americi zato što nikako ne mogu promijeniti i formulirati članak Ustava, a u kojem ropstvo još uvijek postoji.

>> Cijeli razgovor pogledajte u videu gore.