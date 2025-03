Trump otkrio koliko želi Nobelovu nagradu pa poručio: 'Samo ja mogu zaustaviti Putina'

Ukrajinsko i američko izaslanstvo započeli su razgovore u Saudijskoj Arabiji, a dnevni red uključuje prijedloge za zaštitu energetskih postrojenja i kritične infrastrukture, rekao je u nedjelju ukrajinski ministar obrane Rustem Umerov. "Provodimo direktivu predsjednika Ukrajine kako bismo se približili pravednom miru i ojačali sigurnost", napisao je na Facebooku Umerov, šef ukrajinskog izaslanstva.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u razgovoru za portal OutKick, u vlasništvu Fox korporacije, da je jedina osoba na svijetu sposobna zaustaviti ruskog predsjednika Vladimira Putina. „Ne postoji nitko osim mene tko može zaustaviti Vladimira Putina. Mislim da ću ga ja biti sposoban zaustaviti“, rekao je Trump. Novinar Clay Travis postavljao mu je sugestivna pitanja, uključujući: „Putin nije napao Ukrajinu dok ste vi bili predsjednik, zar ne?“ te „Ako okončate rat, mislite li da ćete biti favorit za Nobelovu nagradu za mir? Zar vam je ne bi već dali da ste demokrat?“

Trump je na to odgovorio: „Mislim da Norveška dodjeljuje Nobelovu nagradu. Ali nitko zapravo ne zna o čemu se tu radi. Znam samo da ju je Obama dobio bez razloga, ni sam nije znao zašto. Postao je predsjednik i onda su mu dali nagradu. Nije napravio ništa.“ Dodao je i da je očekivao priznanje: „Ako žele zadržati kredibilitet, dat će nam je. Mislili smo da ćemo je dosad već dobiti za tri ili četiri različite stvari.“

O tijeku razgovora o ratu u Ukrajini oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U televizijskoj izjavi naglasio je da njegov tim radi na „potpuno konstruktivan način“. „Razgovor je vrlo koristan, rad se nastavlja. Ali bez obzira na to što ćemo danas reći našim partnerima, moramo natjerati Putina da izda stvarnu naredbu da se zaustave udari. Onaj koji je pokrenuo ovaj rat, mora ga zaustaviti,“ poručio je Zelenski.

