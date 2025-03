Kijev ne čeka: Putin prekršio dogovor, Ukrajina u rekordnom roku poduzima najveći ratni korak

Ukrajinski dronovi pogodili su rusku bazu Engels u južnoj Rusiji , izazvavši udarni val koji je prošao kroz domove u Saratovu i stvorivši oblak u obliku gljive. Lokalne vlasti nazvale su to "najvećim ikada" zračnim napadom na regiju. Roj niskoletećih, sporo krećućih dronova nadvladao je protuzračnu obranu i uništio ogromnu zalihu streljiva, zrakoplovnog goriva i krstarećih raketa, izazvavši sekundarne eksplozije koje su nebo obojile crveno. Šteta je "masivna", a satelitski snimci pokazuju da su velika skladišta na bazi potpuno uništena.

Napad, treći u 10 tjedana, dogodio se 20. ožujka, a bio je značajan po svom trenutku: nekoliko sati prije njega Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman na primirje o energetskim ciljevima, ali je upozorio da će "sve letjeti" dok se ne potpišu dokumenti. Engels, dom ruskih strateških bombardera Tu-95 i Tu-160, nije zaštićen primirjem, a napad se vidi kao upozorenje Kijeva da može pogoditi rusku ratnu mašineriju čak i bez energetskih ciljeva. Ukrajinski Stratcom ismijavao je poslije, rekavši da Engels "sada ima ozbiljnih poteškoća", piše piše Telegraph.

new satellite imagery (from this morning) of Russia's Engles Air Base, which was hit by Ukrainian drones a day earlier. Craters and destroyed buildings are visible. Images 1-3 from March 21; Image 4 from Dec. 2024. 📸@Maxar pic.twitter.com/w4dXQCCgXA