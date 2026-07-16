Mančesterizam umjesto neoliberalizma filozofski je recept Kralja Sjevera

Josh Simons, laburistički zastupnik iz izborne jedinice Makerfield, najavio je sredinom svibnja ostavku kako bi isprovocirao dopunske izbore na kojima bi se njegov stranački kolega Andy Burnham mogao kandidirati, pobijediti i tako formalno steći pravo da izazove šefa stranke Sir Keira Starmera te dobije priliku postati novi premijer. Tako je i bilo. Burnham (56) je postao laburistički kandidat za Makerfield, domišljato je u kratkoj kampanji iskoristio prednosti društvenih mreža, slavni bend Oasis dao mu je dozvolu da u kampanji koristi pjesmu "Some Might Say" i na kraju je pobijedio s 54,8 posto glasova. Ovo je prekretnica u britanskoj politici, poručio je nakon pobjede.
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