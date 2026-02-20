Iz Noa grupe oglasili se o rušenju kluba na Zrću: Ignoriraju zahtjev za odgodom rušenja, brzina je bez presedana

Odvjetničkog tim Noa Grupe d.o.o oglasio se o rušenje poznatog kluba Noa Beach Club na Zrću. Njihovo priopćenje donosimo u cijelosti: "Na svjetski poznatoj plaži Zrće na otoku Pagu ovoga tjedna završava jedno od najprepoznatljivijih poglavlja hrvatskog festivalskog turizma. Nakon što je već srušen Noa Island Retreat, započelo je i uklanjanje Noa Beach Cluba, kompleksa koji je više od desetljeća bio sinonim za međunarodni party turizam i globalnu promociju Hrvatske.

Time se dovodi u pitanje opstanak domaćeg festivalskog kompleksa s kontinuiranom svjetskom prepoznatljivošću. Tijekom proteklih 12 godina Noa Beach Club izrastao je iz ljetnog kluba u međunarodno relevantnu open-air destinaciju. Kombinacija vrhunske produkcije, atraktivne lokacije i snažnog festivalskog programa privlačila je mlađu publiku iz više od 50 zemalja.

Sezona je trajala šest mjeseci, od proljeća do jeseni, a Zrće je u tom razdoblju godišnje bilježilo više od 500.000 posjetitelja. Festivalima i cjelosezonskim programima značajno je produžena turistička godina na Pagu, uz izravne učinke na popunjenost smještaja, prihode lokalnih iznajmljivača, prijevoznika i ugostitelja.

Prema glasovima publike, Noa je godinama bila uvrštena na DJ Mag Top 100 listu, a 2025. godine zauzela je 10. mjesto najboljih klubova na svijetu, peto među open-air klubovima globalno te prvo u Hrvatskoj i regiji. Time je Hrvatsku kontinuirano pozicionirala na karti relevantnih svjetskih festivalskih destinacija. Na pozornici su nastupala neka od najvećih imena elektroničke scene, od Steve Aoki i Carl Cox do Skrillex i Marshmello, čime je Noa ravnopravno konkurirala etabliranim svjetskim party središtima poput Ibiza, Miami ili Mykonos.

Iza projekta stajala je Noa Grupa d.o.o., koja je od 2014. godine poslovala u turističkoj i uslužnoj djelatnosti. Tvrtka je zapošljavala 60 stalnih i oko 180 sezonskih radnika, dok je kroz suradnju s lokalnim dobavljačima i partnerima osiguravala egzistenciju stotinama obitelji. U razvoj infrastrukture i programskih sadržaja, ističu iz Uprave, uloženo je više od 40 milijuna eura vlastitih sredstava, višestruko više od koncesijom propisanih obveza. Plaćane su, tvrde, sve zakonske obveze, uključujući jednu od najviših koncesijskih naknada na Jadranu.

Kompleks se prostirao na više od 3.000 četvornih metara, s kapacitetom od 5.000 posjetitelja, dvjema etažama, dvama stageovima i 11 barova, dok je beach stage mogao primiti i do 15.000 ljudi. Noa je danju funkcionirala kao plažni i gastro prostor, a noću kao produkcijski zahtjevna open-air pozornica svjetske razine.

Projekt se isticao i snažnim tehnološkim iskorakom. Kroz EU projekte i partnerstva s akademskim institucijama, uključujući Fakultet elektrotehnike i računarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje, razvijana su rješenja za upravljanje masom, sigurnosne protokole i energetsku učinkovitost.

Uvedeni su AI sustavi nadzora s analitikom u stvarnom vremenu, pametne narukvice, dronovi za kontrolu prostora te vlastiti ticketing i digitalni sustavi. Kompleks je služio i kao platforma za stručne skupove, uključujući Croatia Beach Music Conference, te je sudjelovao u edukativnim i javnozdravstvenim programima. Takva sinergija turizma, tehnologije i znanosti u domaćem kontekstu rijetko je viđena.

Unatoč, kako navode, urednom poslovanju i važećim aktima o kategorizaciji, Noa Island Retreat je srušen, a sada je ista sudbina zadesila i klub. Odvjetnički tim Noa Grupe tvrdi da je Državni inspektorat postupao bez dovršetka sudskih postupaka i bez provedenog vještačenja, ignorirajući zahtjeve za odgodom izvršenja. Iz tvrtke poručuju da vjeruju kako će nadležni upravni sud rasvijetliti sve okolnosti te ocijeniti zakonitost postupanja, dok istodobno upozoravaju na šire posljedice za investicijsku sigurnost i percepciju Hrvatske kao pravno predvidive destinacije.

Posljedice su već vidljive. Organizatori dvaju međunarodno relevantnih festivala, Sonus Festival i Germany Goes Zrće, najavili su odlazak sa Zrća. Riječ je o manifestacijama koje su godinama dovodile desetke tisuća gostiju, osobito s njemačkog tržišta. Time Hrvatska gubi ne samo izravne prihode, nego i dugoročno izgrađivanu bazu lojalnih gostiju. Uprava Noa Grupe ističe kako se najveća šteta ne očituje isključivo u financijskim brojkama, već u prekidu emocionalne veze koju su generacije mladih putnika stvarale s destinacijom.

Rušenje Noe, zaključuju iz tvrtke, simbolički znači i gašenje jednog segmenta hrvatskog turizma, zabavnog i festivalskog, u trenutku kada ga druge europske destinacije strateški razvijaju. Apeliraju na državne i lokalne institucije da sagledaju dugoročne učinke i omoguće zakonita, transparentna i održiva rješenja koja štite javni interes, ali i projekte s mjerljivim doprinosom razvoju destinacije.

Brojke koje prate projekt, više od pola milijuna gostiju godišnje, 25 međunarodnih festivala, stotine izvođača i deseci milijuna eura privatnih ulaganja, ostaju kao podsjetnik na razmjere onoga što je na Zrću izgrađeno. Pitanje koje ostaje otvoreno jest hoće li Hrvatska pronaći model kojim će zadržati konkurentnost u segmentu koji je godinama bio jedan od njezinih najvidljivijih globalnih aduta."