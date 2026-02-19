Pred nama je ludo vrijeme: Sutra snijeg i jak vjetar, a u ponedjeljak velika promjena

Zima još nije gotova iako se sve više približavamo proljeću. Sutra nas tako očekuje i snijeg. Prema prognozi DHMZ-a, vrijeme će sutra biti na kopnu pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg. Ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača, a poneka pahulja nošena olujnom burom moguća je i podno Velebita. Na Jadranu promjenjivo s mjestimičnom kišom, u Dalmaciji moguće i pljuskovima praćenim grmljavinom, a na sjevernom dijelu poslijepodne postupno smanjenje naoblake. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, a na moru jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Na krajnjem jugu još i jugo. Osjetno hladnije, temperatura u unutrašnjosti većinom između 1 i 6, navečer u padu. Na Jadranu ujutro od 6 do 10, danju između 10 i 14 °C.

Zbog snijega i poledice na snazi je žuto upozorenje za zagrebačku regiju. - Mjestimice snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito na sjeveru regije. Visina novog snijega više od 5 centimetara - upozorava DHMZ za zagrebačko područje.

Idućih dana, u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, u nedjelju lokalno moguće s malo kiše. Na Jadranu većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u subotu na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu u subotu ujutro lokalno jaka bura s olujnim udarima u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenom moru, a u nedjelju duž obale i sjeverni vjetar. U ponedjeljak slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka na kopnu u porastu, u subotu još hladno. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.

Od nedjelje temperature će biti u porastu pa će se idući tjedan živa na termometru penjati preko dana i do 17 stupnjeva Celzijevih koliko je za ponedjeljak najavljeno u Karlovcu. U drugim gradovima će temperature biti do 15 stupnjeva, no noći će i dalje biti prilično hladne s temperaturama od 0 do 3 stupnja.