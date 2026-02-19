Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VREMENSKA PROGNOZA

Pred nama je ludo vrijeme: Sutra snijeg i jak vjetar, a u ponedjeljak velika promjena
VL
Autor
Vecernji.hr
19.02.2026.
u 16:25

Zbog snijega i poledice na snazi je žuto upozorenje za zagrebačku regiju. Past će više od 5 centimetara snijega

Zima još nije gotova iako se sve više približavamo proljeću. Sutra nas tako očekuje i snijeg. Prema prognozi DHMZ-a, vrijeme će sutra biti na kopnu pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg. Ponajprije na sjeveru unutrašnjosti i u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača, a poneka pahulja nošena olujnom burom moguća je i podno Velebita. Na Jadranu promjenjivo s mjestimičnom kišom, u Dalmaciji moguće i pljuskovima praćenim grmljavinom, a na sjevernom dijelu poslijepodne postupno smanjenje naoblake. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje s olujnim udarima, a na moru jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima. Na krajnjem jugu još i jugo. Osjetno hladnije, temperatura u unutrašnjosti većinom između 1 i 6, navečer u padu. Na Jadranu ujutro od 6 do 10, danju između 10 i 14 °C.

Zbog snijega i poledice na snazi je žuto upozorenje za zagrebačku regiju. - Mjestimice snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito na sjeveru regije. Visina novog snijega više od 5 centimetara - upozorava DHMZ za zagrebačko područje. 

Idućih dana, u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, u nedjelju lokalno moguće s malo kiše. Na Jadranu većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u subotu na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu u subotu ujutro lokalno jaka bura s olujnim udarima u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenom moru, a u nedjelju duž obale i sjeverni vjetar. U ponedjeljak slabo do umjereno jugo. Temperatura zraka na kopnu u porastu, u subotu još hladno. Na Jadranu temperatura bez veće promjene.

Od nedjelje temperature će biti u porastu pa će se idući tjedan živa na termometru penjati preko dana i do 17 stupnjeva Celzijevih koliko je za ponedjeljak najavljeno u Karlovcu. U drugim gradovima će temperature biti do 15 stupnjeva, no noći će i dalje biti prilično hladne s temperaturama od 0 do 3 stupnja. 

 
Ključne riječi
vrijeme vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!