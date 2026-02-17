Naši Portali
POČINJE RUŠENJE VJESNIKA

Još nije odlučeno kako će se rušiti Vjesnik, ali podvožnjak mora biti u prometu za 30 dana

storyeditor/2026-01-25/PXL_250126_145340418-1.jpg
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/2
Autor
Dea Redžić
17.02.2026.
u 20:33

Glavinić je precizirao da je rok za prvu fazu, koja uključuje uklanjanje rizika i stvaranje uvjeta za ponovno otvaranje prometa, 30 dana, dok je ukupni rok za uklanjanje cijele zgrade tri mjeseca.

Zgrada Vjesnika ulazi u završnu fazu administrativne procedure i sada je jasno da rušenje prelazi iz pravne u operativnu fazu. Nakon višemjesečnih žalbi i neizvjesnosti oko javne nabave, država je dovršila postupak odabira izvođača, a danas je prvi put precizno potvrđena i dinamika početka radova. Posao rušenja dodijeljen je vinkovačkoj tvrtki Eurco d.d., a vrijednost ugovora iznosi približno 5,275 milijuna eura s PDV-om. Državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić u programu HRT-a izjavio je da se ugovor s izvođačem potpisuje danas te da nakon toga odmah kreću aktivnosti na terenu.

No, fizičko rušenje neće početi istoga trenutka. Prije zahvata na glavnoj konstrukciji slijedi čišćenje i osiguravanje zapadnog aneksa te stabilizacija zone uz Slavonsku aveniju. U pregovaračkom postupku izvođačima nije bila unaprijed zadana točna metoda rušenja, što znači da će se o konačnom tehničkom modelu odlučivati kroz dodatnu operativnu razradu. Najoptimističnija procjena uklanjanja objekta ostaje oko tri mjeseca, ali početna faza bit će fokusirana na sigurnost i prometnicu.

Državni tajnik ističe da je prioritet ukloniti neposrednu opasnost i omogućiti normalizaciju prometa, posebno puštanje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji u oba smjera. Glavinić je precizirao da je rok za prvu fazu, koja uključuje uklanjanje rizika i stvaranje uvjeta za ponovno otvaranje prometa, 30 dana, dok je ukupni rok za uklanjanje cijele zgrade tri mjeseca.

Proteklih mjeseci iz Ministarstva su se spominjale tri osnovne tehničke varijante uklanjanja nebodera. Prva je mehaničko, fazno rušenje segment po segment, pri čemu se zgrada uklanja postupno, specijalnim bagerima s hidrauličkim kliještima, rezanjem nosivih elemenata i spuštanjem materijala kat po kat. Takav model omogućuje najveću kontrolu nad procesom i smatra se sigurnijim u gustoj urbanoj zoni, ali je sporiji i logistički zahtjevniji jer produljuje radove i zahtijeva kontinuirani odvoz materijala te dugotrajniju zaštitu prometnica i okolnih objekata.

Druga opcija o kojoj se javno govorilo jest kontrolirano miniranje, odnosno implozija, pri čemu se eksploziv postavlja na ključne nosive elemente kako bi se konstrukcija urušila unutar vlastitog tlocrta. Prednost takve metode je iznimna brzina uklanjanja glavne konstrukcije, no ona podrazumijeva vrlo detaljnu statičku analizu, potpunu evakuaciju zone, složene sigurnosne mjere te kontrolu vibracija i prašine u gusto izgrađenom gradskom prostoru. Treća i realno najizglednija mogućnost jest kombinirani model, u kojem bi se najprije mehanički uklonili pojedini dijelovi, osobito aneks i najrizičnije zone, a zatim eventualno primijenilo kontrolirano rušenje središnjeg dijela konstrukcije ili obrnuto, ovisno o konačnoj procjeni statike.

Odluka o rušenju donesena je nakon velikog požara u studenome 2025. godine, kada su statičari utvrdili ozbiljna oštećenja konstrukcije i procijenili da zgrada predstavlja sigurnosni rizik. Uslijedilo je zatvaranje zone i ograničenje prometa na Slavonskoj aveniji i u podvožnjaku, potom pokretanje pregovaračkog postupka javne nabave, zaprimanje više informativnih ponuda među kojima su bile i varijante miniranja, te žalbeni postupci koji su dodatno produljili proces. Hoće li Vjesnik biti uklonjen postupno, kontroliranom implozijom ili kombinacijom metoda, tek će biti definirano, no rokovi su sada prvi put jasno postavljeni.

Komentara 2

Pogledaj Sve
CI
Ciroza
20:45 17.02.2026.

Bačić je u velikom problemu. Ne zna koji prozor prvi mora pasti.

ZZ
Zvir Zvirek
20:51 17.02.2026.

Slika postkomunističke Hrvatske

