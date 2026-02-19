Nema kraja problemima: Kupio je kuću u Hrvatskoj za 5000 eura, sada pokazao kako se bori s tvrdokornom plijesni

Američki influencer i pjevač Justus Reid, koji je osvojio srca publike diljem Balkana, nastavlja svoju popularnu video seriju o obnovi kuće vrijedne pet tisuća eura koju je kupio u srcu Hrvatskog zagorja. U najnovijoj objavi, podijeljenoj krajem siječnja, Reid je svojim pratiteljima pružio realan uvid u izazove obnove, stavljajući u prvi plan borbu s tvrdokornom plijesni koja se pojavila u njegovom budućem domu.

Iako njegove objave često prikazuju idilične trenutke i napredak, Justus je ovog puta odlučio dokumentirati i manje glamuroznu stranu života u staroj kući. Glavni fokus videa bila je njegova borba s tvrdokornom plijesni koja se zbog vlage pojavila na jednom zidu. Pratiteljima je tako prikazao realnu stranu obnove, iskreno govoreći o problemu koji muči mnoge vlasnike starijih nekretnina. Njegova predanost da problem riješi pravilno, a ne samo prikrije, pokazala je ozbiljnost s kojom pristupa projektu pretvaranja stare kuće u siguran i zdrav dom.

Osim borbe s vlagom, Justus je pokazao i druge poslove, poput sklapanja namještaja za potkrovlje gdje planira urediti prostor za goste, čime je zaokružio sliku napornog rada koji stoji iza svake lijepe scene.

Video započinje prikazom i drugih izazova života na osami, gdje se Justus probija zaleđenim i blatnim putem kako bi do svoje kuće dopremio potrebne materijale. Put mu je zapriječilo srušeno stablo, no u pomoć mu je, kao i mnogo puta do sada, priskočio susjed Krešo s motornom pilom. Upravo su takve scene, koje prikazuju gostoljubivost i spremnost lokalne zajednice da pomogne, jedan od razloga zašto je Reid odlučio Hrvatsku učiniti svojim primarnim domom. Nakon što je put raščišćen, Justus je po prvi put uspio parkirati automobil na posjedu, što je za njega bio velik korak naprijed.

Ipak, usprkos svim nedaćama, najemotivniji dio objave događa se unutar kuće. Pod naslovom "Počinjem stvari činiti osobnijima", Reid je otkrio kako je u svoj zagorski dom unio dašak američke povijesti i vlastitih korijena, što sav trud čini isplativim. Iz Amerike mu je stigao poseban paket s visokokvalitetnim printevima slika koje je naslikao njegov pradjed, Henry Lorenzen. Djela prikazuju motive američke prerije, kauboje i Indijance, a Justus je s pratiteljima podijelio i nevjerojatnu osobnu priču.

"Pradjed Henry rođen je gotovo točno sto godina prije mene. On u srpnju 1900., a ja u srpnju 2000. godine", ispričao je Justus dok je slike pažljivo postavljao na zidove svoje blagovaonice. Cijeli je život bio rančer u Sjevernoj Dakoti, a sada njegova umjetnost krasi zidove kuće u hrvatskim bregima, simbolično spajajući dva svijeta i generacije.

Njegova publika, koja broji više od sedam milijuna pratitelja, reagirala je s oduševljenjem, pohvalivši i iskrenost i emotivnu stranu objave. Mnogi su u komentarima istaknuli kako cijene što prikazuje i manje lijepe, stvarne strane obnove, dok su drugi bili ganuti osobnom pričom. "Umjetnost tvog pradjeda uistinu doprinosi tvom domu", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: "Ove slike su nevjerojatne!". Mnogi su istaknuli kako upravo ovakvi detalji kuću pretvaraju u dom pun ljubavi i priča, unatoč svim izazovima.