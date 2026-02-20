Naši Portali
POTRAŽNJA EKSPLODIRALA

Proizvodnju dronova u EU ugrožavaju azijski tehnološki divovi

Autor
Jolanda Rak Šajn
20.02.2026.
u 14:38

Kina ima jeftiniju radnu snagu, a raspolaže i s prijeko potrebnim sirovinama, repromaterijalom i dijelovima za dronove, o kojima je Europa ovisna

Budućnost masovne proizvodnje dronova u svijetu neupitna je. Glavni preduvjet za povećanje proizvodnje u Europi već je ispunjen, a to je rast potražnje na Starom kontinentu i izvoznim tržištima. Međutim, pitanje je može li Europa osigurati konkurentnu proizvodnju dronova, pored azijskih tehnoloških divova, poglavito Kine? Ne samo što je Kina u prednosti s jeftinijom radnom snagom u odnosu na Europu, nego ta zemlja raspolaže prijeko potrebnim sirovinama, repromaterijalom i dijelovima za proizvodnju dronova, ističe dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb, u svojoj analizi "Futuristička fantazija pretvorena u stvarnost! Mali tehnološki čarobnjaci osvajaju svijet". Najnoviji proizvodni trendovi uključuju širenje aplikacija za preciznu poljoprivredu, porast usluga dostave i logistike potaknut zahtjevima e-trgovine te opći napredak u izdržljivosti dronova, nosivosti i operativnoj autonomiji, objašnjava Buturac. No dominacija Kine, koja ima apsolutnu premoć u globalnim opskrbnim lancima dronova – a protekle je dvije godine kontrolirala između 70 i 90% tržišta komercijalnih i potrošačkih dronova – mnogima je trn u oku. Kineska dominacija, naime, ne podrazumijeva samo isporuke dronova već i kritične komponente koje je gotovo nemoguće nabaviti drugdje po nižim cijenama. A Europa je uvozno ovisna upravo o kineskim sirovinama, repromaterijalu i dijelovima za proizvodnju.

uvoz Kina Goran Buturac dron dronovi

Komentara 1

Pogledaj Sve
DR
Du_rkan
15:19 20.02.2026.

Koja Kina, najviše dronova i naj kvalitetnije dronove pravi Rusija i Ukrajina....A sirovina imaju zato koliko hoće.......Mi na zapadu puno kasnimo iza njih...

