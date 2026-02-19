Tonči Glavina: Produljena je suradnja s ADAC-om, a započeta s Lufthansom

– Na sajmu u Münchenu s rekordnih 30 suizlagača i ove godine prezentiramo svu raznolikost i kvalitetu naše ponude. Njemačka je za nas najvažnije emitivno tržište, a gosti iz Bavarske čine gotovo 40 posto od ukupnog broja svih njemačkih turista u Hrvatskoj. U prošloj godini njemački gosti ostvarili su 22,3 milijuna noćenja i 3,2 milijuna dolazaka, a prema posljednjim istraživanjima, Nijemci i dalje pokazuju veliki interes za putovanja, ali isto tako i jako izraženu osjetljivost na odnos cijene i kvalitete i zato nam cjenovna konkurentnost ostaje snažno u fokusu – poručuje sa sajma f.re.e, koji se u glavnom gradu Bavarske održava do 22. veljače, ministar turizma Tonči Glavina.

Prvi čovjek turističkog resora kaže da je tijekom sajma održan niz sastanaka sa strateškim partnerima te da je suradnja s utjecajnim njemačkim autoklubom ADAC dodatno ojačana. Suradnja u 2026. usmjerena je na offline i online promociju raznolikosti hrvatskih destinacija, bogatstva kulturne i povijesne baštine te očuvanosti prirode. Na sastanku s predstavnicima ADAC-a poseban je fokus bio na jačanju pred i posezone te pametno formiranje cijena. – Potpisali smo novi ugovor o suradnji za integriranu cjelogodišnju promotivnu kampanju, vrijedan 200.000 eura – kaže Glavina.

Hrvatska se delegacija u Münchenu susrela i s Michaelom Kaniber, ministricom Bavarske za prehranu, poljoprivredu, šumarstvo i turizam, a na oduševljenje Bavaraca, na našem je štandu boravio reprezentativac Josip Stanišić, koji trenutačno igra za FC Bayern München.

– Njemačka je naše najvažnije emitivno tržište, a unutar njega Bavarska zauzima posebno mjesto jer upravo iz te savezne zemlje ostvarujemo najveći turistički promet s njemačkog tržišta – podsjetio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, a direktorica predstavništva HTZ-a u Münchenu Nera Miličić naglašava kako su za daljnje jačanje pozicije Hrvatske na njemačkom tržištu ključna dugoročna partnerstva s uglednim i etabliranim partnerima. – Zato je iznimno važno pokretanje suradnje s Lufthansom, koja time u ovoj godini postaje jedan od naših strateških partnera, kao, dakako, i nastavak uspješne suradnje s ADAC-om, s kojim ove godine ulazimo u četvrtu godinu zajedničkih aktivnosti – istaknula je N. Miličić.

Na izložbenom prostoru Hrvatske turističke zajednice sudjelovalo je 30 suizlagača, među kojima su turističke zajednice, nacionalni parkovi, hotelijeri, agencije, prijevoznici..., a posjetitelji su imali priliku degustirati vrhunske hrvatske sireve i vina te makarsku tortu. Nastupilo je folklorno društvo Tempet, a sajamske posjetitelje za vikend će zabavljati Munski zvončari s Kvarnera.