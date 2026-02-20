VIDEO Svi se pitaju je li se Trump šalio: Pogledajte što je sve pričao o Melaniji

Američki predsjednik Donald Trump je na društvenim mrežama i na svjetskoj sceni hvali dokumentarac o svojoj supruzi Melaniji, ali predsjednikov posljednji komentar sugerira da bi mogao biti malo ljubomoran na prvu damu. Naime, on je okružen skupinom svjetskih čelnika, održavao prvi sastanak svog "Odbora za mir" i tom prilikom prisjetio se kvara stepenica u UN-u, pa je u kontekstu toga ishvalio Melaniu, poručivši da je ona filmska zvijezda, no jedna rečenica je opet izazvala spekulacije. "Trenutno ima vrlo uspješan film. Možete li vjerovati?“ rekao je Trump. "Velika filmska zvijezda, a ja uvijek kažem da je to problem, jer uvijek kažem da u jednoj obitelji nema mjesta za dvije zvijezde. Rekao sam joj da ne možemo imati dvije zvijezde u jednoj obitelji, tako da ne znam što to znači, ali nije, nije dobro", kazao je između ostalog Trump. Nastavio je inzistirati da su zapravo ponosni na nju i da ljudi u SAD-u vole prvu damu, unatoč nedavnoj anketi koja ju je pokazala drugom najmanje popularnom prvom damom.

Uvod u sve to bilo je njegovo prisjećanje na nezgodu na pokretnim stepenicama u Ujedinjenim narodima, koje su se zaustavile baš kad su on i prva dama stali na njih u New Yorku. "Prvo su stale pokretne stepenice, znaš to", kazao je Trump. "Srećom, moja filmska zvijezda, prva dama, bila je ispred mene jer sam stavio ruku na određeni dio njezina tijela i uspio sam zaustaviti pad", prisjetio se. Napomenuo je da prva dama nije imala problema sa zaustavljenim pokretnim stepenicama, ali je tvrdio da se radilo o vrlo naglom zaustavljanju. "Rekao sam: 'To je bilo čudno.' Bio sam na mnogo pokretnih stepenica, to se nikada prije nije dogodilo. Obično se zaustavlja vrlo sporo. Ovo je bilo samo bum, ali naša prva dama bila je točno na pravom mjestu za mene", prisjetio se Trump, pišu mediji.

Podsjetimo, svjetski lideri koji su prihvatili poziv predsjednika Donalda Trumpa da se pridruže njegovu novom Odboru za mir dočekani su u Washingtonu. Trump je na ovom sastanku bio prilično srdačan. Nekoliko ključnih američkih saveznika odbilo je pridružiti se forumu koji je Trump osnovao u rujnu za obnovu Gaze. Dok su se lideri okupljali za grupnu fotografiju, iz zvučnika je odzvanjala pjesma Jamesa Browna iz 1966. ''It's a Man's Man's Man's World''. Gaza je prvi prioritet odbora, no Trump je o bliskoistočnom sukobu počeo govoriti tek nakon 25 minuta uvodnog govora. Prvo se usredotočio na komplimente svjetskim liderima na pozornici. Hvalio ih je po izgledu, bogatstvu i snazi, nabrajajući imena prisutnih, uključujući i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

"Predsjednik Santiago Pena iz Paragvaja je ovdje“, rekao je Trump pokazujući na njega. ''Mladi zgodni tip. Uvijek je lijepo biti mlad i zgodan. Ne znači da vas moramo voljeti. Ja ne volim mlade zgodne muškarce. Žene volim. Muškarci me ne zanimaju", kazao je.Trump je ispričao i nekoliko priča u kojima sebe prikazuje kao onoga koji je prisilio lidere da učine što je htio, primjerice koristeći prijetnje carinama da natjera neke zemlje, poput Indije i Pakistana, da okončaju sukobe. Indija je tu tvrdnju odlučno odbila.